Életveszélyesek a jegesedő folyók, tavak – tilos a befagyott vizekre lépni + videó

A szokatlanul hideg időjárás miatt jégréteg képződött a hazai folyókon, tavakon. A Duna holtágai, mellékágai elkezdtek befagyni, a jégzajlás miatt a vízi közlekedést is korlátozták a hatóságok. Bár a befagyott vizek sokakat csábítanak sportolásra, sétára, a rendőrség nem győzi felhívni a figyelmet: a téli kaland rosszul végződhet. Az országban jelenleg nincs olyan szabad víz, ahol rá lehet menni a jégre – ez nemcsak tilos, de életveszélyes is!

2026. 01. 13. 14:03
A szokatlanul hideg idő a hazai folyóvizekre is hatással van. A Duna jegesedik, egyes szakaszokon már elkezdett befagyni. A rendkívüli hideg időjárás miatt a hatóságok hétfőn hajózási zárlatot rendeltek el a hatóságok Szap és Mohács között: megtiltották a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedését. 

A Tisza befagyott, de a jégre lépni veszélyes. Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

De nem csupán a vízi közlekedés biztonságára figyelnek a szakemberek. A jeges folyók, tavak vize sokakat csábít sportolásra, sétára – ám ez rendkívül veszélyes. 

Prohászka Richárd rendőr alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombati sajtótájékoztatóján nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy 

a jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is.

Hangsúlyozta, hogy a jeges területek nem alkalmasak sportolásra, jelenleg Magyarországon nincs olyan szabad víz, ahol rá lehet menni a jégre, a parti jégtáblák rendkívül veszélyesek. 

Veszélyes a befagyott Tisza is

A Tisza-tó is befagyott, de a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán közzétett videóban arra figyelmeztetett: a szabad vizek befagyott felülete csábító, de nem veszélytelen. 

Sem a Holt-Tisza, sem a Tisza-tó jege nem biztonságos, nem alkalmas a sportolásra 

– hívták fel a figyelmet, és a rendőrség honlapján olvasható közleményükben óvatosságra intettek

Ha megtörtént a baj, hívja a 112-t! 

A szakemberek arra is  figyelmeztetnek, hogy soha ne egyedül menjünk a folyópartra, de ha még sincs kísérőnk, akkor tudassuk, hogy merre kirándulunk. 

Ha mégis megtörténik a baj, 

akkor azonnal hívjuk a 112-t.

A jégből mentéssel kapcsolatosan felhívták a figyelmet: a segítséget nyújtó számára is veszélyes. 

Fontos, hogy lehetőleg minél nagyobb testfelülettel próbáljanak elhelyezkedni a jég felületén, és valamilyen hosszú eszközt nyújtsanak a bajba jutottnak a partról, például faágat, kötelet, evezőt, létrát – mondta Prohászka Richárd rendőr alezredes, aki arra is kitért, hogy a jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye, ezért a vizes ruhát mielőbb le kell venni, a lehűlt testet pedig csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és a sérültet azonnal kórházba kell vinni.

Beszakadt a tó vize, kevésen múlt a tragédia

Hétfőn számoltunk be arról, hogy két Bács-Kiskun vármegyei fiatal fittyet hányt a figyelmeztetésre, és a tilalom ellenére a Vadkerti-tó befagyott vizére mentek. A jégréteg beszakadt alattuk, a tragédiát végül a közelben tartózkodó horgász lélekjelenléte és a mentőegységek szakszerű segítsége előzte meg.

Fontos tudnivalók 

  • Soha ne menjünk egyedül a jégre, ha csoportosan vagyunk, ne álljunk szorosan egymás mellé és lehetőleg folyamatosan mozogjunk
  • Ha gyanús ropogást, recsegést hallunk, azonnal feküdjünk a jégre, hogy minél nagyobb felületen legyen terhelve a jég és próbáljuk meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. 
  • Beszakadás esetén igyekezzünk a jég szélében megkapaszkodni és lábunkkal a part felé lökni magunkat, illetve kérjünk segítséget. 
  • A megkapaszkodás, illetve a part felé igyekvés során kerülni kell a felesleges mozdulatokat, hogy megőrizzük a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. 
  • Ha partot értünk, azonnal menjünk meleg helyre, törölközzünk szárazra, igyunk forró italt, de kerüljük a kávé és az alkohol fogyasztását.
  • Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások keletkezhetnek. Ezért inkább hívjunk segítséget!
  • A mentést végzőt lehetőség szerint kötelekkel, társakkal biztosítsuk! Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtsunk a bajba jutottnak, ha többen vagyunk, egymás lábát fogva – mint egy hason fekvő lánc – segíthetünk. Az akciót követően hívjunk mentőt!

Forrás: Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság/Police.hu

Borítókép: Jégre lépni tilos! – figyelmeztető tábla a Tisza-tavon (Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség)

