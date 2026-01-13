Életveszélyesek a jegesedő folyók, tavak – tilos a befagyott vizekre lépni + videó

A szokatlanul hideg idő a hazai folyóvizekre is hatással van. A Duna jegesedik, egyes szakaszokon már elkezdett befagyni. A rendkívüli hideg időjárás miatt a hatóságok hétfőn hajózási zárlatot rendeltek el a hatóságok Szap és Mohács között: megtiltották a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedését.

A Tisza befagyott, de a jégre lépni veszélyes. Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

De nem csupán a vízi közlekedés biztonságára figyelnek a szakemberek. A jeges folyók, tavak vize sokakat csábít sportolásra, sétára – ám ez rendkívül veszélyes.

Prohászka Richárd rendőr alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombati sajtótájékoztatóján nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy

a jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is.

Hangsúlyozta, hogy a jeges területek nem alkalmasak sportolásra, jelenleg Magyarországon nincs olyan szabad víz, ahol rá lehet menni a jégre, a parti jégtáblák rendkívül veszélyesek.

Veszélyes a befagyott Tisza is

A Tisza-tó is befagyott, de a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán közzétett videóban arra figyelmeztetett: a szabad vizek befagyott felülete csábító, de nem veszélytelen.

Sem a Holt-Tisza, sem a Tisza-tó jege nem biztonságos, nem alkalmas a sportolásra

– hívták fel a figyelmet, és a rendőrség honlapján olvasható közleményükben óvatosságra intettek.

Ha megtörtént a baj, hívja a 112-t!

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy soha ne egyedül menjünk a folyópartra, de ha még sincs kísérőnk, akkor tudassuk, hogy merre kirándulunk.

Ha mégis megtörténik a baj,

akkor azonnal hívjuk a 112-t.

A jégből mentéssel kapcsolatosan felhívták a figyelmet: a segítséget nyújtó számára is veszélyes.

Fontos, hogy lehetőleg minél nagyobb testfelülettel próbáljanak elhelyezkedni a jég felületén, és valamilyen hosszú eszközt nyújtsanak a bajba jutottnak a partról, például faágat, kötelet, evezőt, létrát – mondta Prohászka Richárd rendőr alezredes, aki arra is kitért, hogy a jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye, ezért a vizes ruhát mielőbb le kell venni, a lehűlt testet pedig csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és a sérültet azonnal kórházba kell vinni.