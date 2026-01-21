Halál a temetőnél

Kirepült autójából egy sofőr kedd hajnalban. A 49 éves férfi nyári gumival, biztonsági öv nélkül haladt a 6207-es úton. Az Adony és Pusztaszabolcs közötti szakaszon megcsúszott, a kocsi irányíthatatlanná vált. Lesodródott, az árokpart szélén egy fatuskónak ütközött, végül félig az úttesten, félig az árokban állt meg az autó – közölte a rendészeti államtitkárság a közösségi oldalán.
Mivel a sofőrnek nem volt bekötve a biztonsági öve, ezért az ütközéskor kirepült az autójából, és a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Az államtitkárság figyelmeztet, hogy mindenki az időjárási körülményeknek megfelelő felszereltségű járművel, fokozott óvatossággal közlekedjen. „A felelős döntés életet ment!” – tették hozzá.
A Fejér vármegyei rendőrség a közösségi oldalán az esettel kapcsolatban a következőket javasolja a télies időben közlekedőknek:
- Téli útviszonyokhoz téli gumi vagy négy évszakos gumi kell.
- Mindig legyen bekapcsolva a biztonsági öv.
- Hókásán, jeges úton és korlátozott látási viszonyok esetén csökkenteni kell a sebességet.
- Ilyenkor nagyobb követési távolságot kell tartani, és kerülni kell a hirtelen fékezéseket.
- Indulás előtt át kell nézni az autót, különösen a gumikat, a világítást és az ablaktörlőket.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. Vigyázz magadra, hogy hazaérj!
– hangsúlyozta a rendőrség.
