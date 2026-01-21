rendőrségbalesetezésbaleset

Halál a temetőnél

Kirepült az autójából egy férfi, miután lecsúszott az útról, és balesetezett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 14:09
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kirepült autójából egy sofőr kedd hajnalban. A 49 éves férfi nyári gumival, biztonsági öv nélkül haladt a 6207-es úton. Az Adony és Pusztaszabolcs közötti szakaszon megcsúszott, a kocsi irányíthatatlanná vált. Lesodródott, az árokpart szélén egy fatuskónak ütközött, végül félig az úttesten, félig az árokban állt meg az autó – közölte a rendészeti államtitkárság a közösségi oldalán.

baleset
Kirepült az autójából egy férfi. Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Mivel a sofőrnek nem volt bekötve a biztonsági öve, ezért az ütközéskor kirepült az autójából, és a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az államtitkárság figyelmeztet, hogy mindenki az időjárási körülményeknek megfelelő felszereltségű járművel, fokozott óvatossággal közlekedjen. „A felelős döntés életet ment!” – tették hozzá.

A Fejér vármegyei rendőrség a közösségi oldalán az esettel kapcsolatban a következőket javasolja a télies időben közlekedőknek:

  • Téli útviszonyokhoz téli gumi vagy négy évszakos gumi kell.
  • Mindig legyen bekapcsolva a biztonsági öv.
  • Hókásán, jeges úton és korlátozott látási viszonyok esetén csökkenteni kell a sebességet.
  • Ilyenkor nagyobb követési távolságot kell tartani, és kerülni kell a hirtelen fékezéseket.
  • Indulás előtt át kell nézni az autót, különösen a gumikat, a világítást és az ablaktörlőket.

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. Vigyázz magadra, hogy hazaérj!

– hangsúlyozta a rendőrség.

 

Borítókép: A balesetről készült kép (Forrás: Fejér vármegyei rendőrség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu