Halálos vonatgázolás Budapesten

Gázolt a vonat vasárnap este Budapesten, a baleset a Városligetnél, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen történt – közölte a Mávinform a honlapján. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a vonat egy férfit gázolt halálra.

A vasúttársaság azt írta, hogy

a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Záhony, a Budapest–Cegléd–Szeged és a Budapest–Lajosmizse vonalon hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve terelve közlekedő vonatokra kell számítani.

Mint írták, csak Kőbánya–Kispestig közlekednek és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse felé a lajosmizsei S21-es vonatok, a monori S50-es vonatok, a ceglédi Z50-es vonatok és a Cívis interrégiók.

A Tokaj és a Nyírség intercityk a főváros és Szolnok között kerülő útirányon – Újszász felé – közlekednek. Nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet – közölték. Szolnok és a főváros között javasolják az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybevételét, amelyeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes vasúti jegyeket is.

A kerülő útirányon a főváros felé közlekedő intercityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A szegedi Napfény intercityk csak Ceglédig közlekednek és onnan fordulnak vissza Szeged irányába. A gázolásban érintett Tokaj IC utasai a helyszínelés után folytathatják az utazást – tájékoztatott a vasúttársaság.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)