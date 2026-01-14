élelmiszerélelmiszer biztonságélelmiszerminőség

Hamisítják a narancslevet is, az ügyészség elé került az eset

Nyomozás indult egy italgyártó ellen, mert a narancslé-koncentrátum nemcsak narancslét tartalmazott. Az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályok szigorúan szabályozzák, hogy milyen összetevőkből állhatnak az élelmiszerek, így van ez a gyümölcslevek esetében is.

Forrás: MTI2026. 01. 14. 15:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügyészséghez érkezett információk szerint egy magyarországi italgyártó cég koncentrátumból készült narancslé termékei 30 százalékban nem narancsléből, hanem úgynevezett C4-es növényekből származó anyagokból készültek. Az ügyészség eljárt a fogyasztói jogok megóvása érdekében – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

Diana hercegné kedvenc reggelije az egyéjszakás zabkása volt narancslébe áztatva
Fotó: Vladislav Noseek/Shutterstock

A közlemény szerint az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályok szigorúan szabályozzák, hogy milyen összetevőkből állhatnak az élelmiszerek, így van ez a gyümölcslevek esetében is. A koncentrátumból készült narancslének 100 százalékban narancsléből (koncentrátumból, vízből) kell készülnie, ha ez nem így van, és megtévesztik a fogyasztókat, az jogkövetkezményekkel jár.

Mivel a „narancslé koncentrátumból” megjelölésű terméknek 100 százalékban narancsléből és nem más gyümölcsléből kell készülnie, felmerült, hogy az országosan forgalmazott gyümölcslé nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

Ennek ellenőrzéséhez laboratóriumi vizsgálatra volt szükség, ezért a minták mielőbbi elemzése érdekében az ügyészség értesítette az illetékes hatóságot. Az ennek nyomán elrendelt az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálat a termékminták alapján megállapította, hogy a gyümölcslében lévő egyes anyagok tartalma jelentősen meghaladta a citrusfélékben, ezen belül a narancslevekben természetes módon előforduló mennyiséget.

A vizsgált narancslé azonban a gyártmánylapján lévő összetevők felsorolása alapján (víz, narancslé 100 százalék sűrítményből) egyéb hozzáadott összetevőt nem tartalmazhatott volna.

A jogsértés miatt a hatóság az érintett termékek forgalomból való kivonásáról rendelkezett, valamint több mint 28 millió forint bírságot szabott ki.

A fentiek miatt a közérdekvédelmi jogkörében eljáró Pest Vármegyei Főügyészség kezdeményezésére az ügyben rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűntette miatt nyomozás is indult.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu