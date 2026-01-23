Magyar Honvédség (MH)magyar közlönypolitizálás

Hiába próbál uszítani a baloldali média, a honvédségnél eddig sem lehetett politizálni + videó

Megírták a semmit – így reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf azokra a baloldali sajtóban megjelent cikkekre, amelyek szerint a Magyar Közlöny új szabályozással tiltaná az önkéntes tartalékosok politikai tevékenységét. A miniszter hangsúlyozta: eddig sem volt szabad a honvédségben politizálni, a közlönyben csak egy technikai szövegmódosítás jelent meg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 14:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Trollkodik a Tisza szolgasajtója, megírták a semmit – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a baloldali sajtóban ma megjelent cikkekre reagált, amelyekben azt írták: a legfrissebb Magyar Közlöny szerint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékosoknak nem szabad politikai tevékenységet folytatni. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A tárcavezető leszögezte: a honvédség kötelékében eddig sem volt szabad politizálni, hiszen a politikát kívül kell tartani a hadseregen.

Amikor tényleges szolgálatban vannak, akkor nem szabad politizálni. A közlönyben egy technikai szövegmódosítás jelent csak meg 

– mutatott rá. 

A Magyar Közlöny úgy fogalmaz: „az önkéntes tartalékos esetében a tagsági viszony létesítése, illetve fenntartása nem tiltható meg, azonban tényleges szolgálatteljesítése esetén a politikai célt szolgáló szervezetben fennálló tagsági viszonyából eredő jogait nem gyakorolhatja, illetve politikai tevékenységet nem folytathat.”

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Honvédelem.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu