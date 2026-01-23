Hiába próbál uszítani a baloldali média, a honvédségnél eddig sem lehetett politizálni + videó

– Trollkodik a Tisza szolgasajtója, megírták a semmit – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a baloldali sajtóban ma megjelent cikkekre reagált, amelyekben azt írták: a legfrissebb Magyar Közlöny szerint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékosoknak nem szabad politikai tevékenységet folytatni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A tárcavezető leszögezte: a honvédség kötelékében eddig sem volt szabad politizálni, hiszen a politikát kívül kell tartani a hadseregen.

Amikor tényleges szolgálatban vannak, akkor nem szabad politizálni. A közlönyben egy technikai szövegmódosítás jelent csak meg

– mutatott rá.

A Magyar Közlöny úgy fogalmaz: „az önkéntes tartalékos esetében a tagsági viszony létesítése, illetve fenntartása nem tiltható meg, azonban tényleges szolgálatteljesítése esetén a politikai célt szolgáló szervezetben fennálló tagsági viszonyából eredő jogait nem gyakorolhatja, illetve politikai tevékenységet nem folytathat.”