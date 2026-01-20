Újabb mérföldkő a haderőfejlesztésben: Lynx-kiképzőközpont Hódmezővásárhelyen

Az elmúlt négyéves ciklusban fejlődött a leglátványosabban a Magyar Honvédség a rendszerváltozás óta – jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Hódmezővásárhelyen. Szalay–Bobrovniczky Kristóf a Lynx szimulációs központ alapkőletételén azt mondta, „a korábbi ciklusoknak nagyon fontos előkészítő szerepe volt abban, hogy idáig juthattunk, de számunkra jutott az a lehetőség és dicsőség, hogy a legtöbb eszköz beérkezett, és azok folyamatosan képességgé épülnek”.

Szalay–Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Bús Csaba/MTI)

Emlékeztetett, Hódmezővásárhelyen kiképzőközpont is épül a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművön szolgálatot teljesítő katonáknak.

Magyarország vezető a Lynx bevezetésében, használatában és az eszközhöz kapcsolódó képesség kiépítésében, amelyhez természetes módon katonákra van szükség. Ezt szolgálta az »Embert a vasra!« kiemelt toborzási program, amely Hódmezővásárhelyen valósult meg nagyon sikeresen, és ezt szolgálja az újonnan kialakítandó szimulációs központ is

– mondta a politikus.

A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök »külön koptatása« és használata nélkül, »laboratóriumi körülmények között« tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák az együttműködést gyakorolni

– közölte Szalay–Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter kitért arra is, a Rheinmetall hadipari és járműipari vállalattal való az együttműködésnek a katonai értékén túl komoly gazdasági jelentősége is van, hiszen a német cég fontos befektető Magyarországon. A Hódmezővásárhelyre folyamatosan érkező Lynxeket a Rheinmetall zalaegerszegi üzemében gyártják.

A rendezvényen felszólalt még Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Hattyár István ezredes, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnoka.