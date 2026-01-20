Magyar Honvédség (MH)KF-41 Lynxhaderőfejlesztés

Újabb mérföldkő a haderőfejlesztésben: Lynx-kiképzőközpont Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhelyen megkezdődött egy szimulációs központ építése, amely a korszerű és hatékony katonai kiképzést szolgálja. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az alapkőletételen rámutatott: a tervek szerint az év végére, 2027 elejére lehetővé válik, hogy az eszközök „külön koptatása” és használata nélkül tudjanak harcjárművezetőt, irányzót és parancsnokot kiképezni, illetve a katonákkal az együttműködést gyakoroltatni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 20. 15:16
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt négyéves ciklusban fejlődött a leglátványosabban a Magyar Honvédség a rendszerváltozás óta – jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Hódmezővásárhelyen. Szalay–Bobrovniczky Kristóf a Lynx szimulációs központ alapkőletételén azt mondta, „a korábbi ciklusoknak nagyon fontos előkészítő szerepe volt abban, hogy idáig juthattunk, de számunkra jutott az a lehetőség és dicsőség, hogy a legtöbb eszköz beérkezett, és azok folyamatosan képességgé épülnek”.

Szalay–Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Bús Csaba/MTI)
Szalay–Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Bús Csaba/MTI)

Emlékeztetett, Hódmezővásárhelyen kiképzőközpont is épül a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművön szolgálatot teljesítő katonáknak.

Magyarország vezető a Lynx bevezetésében, használatában és az eszközhöz kapcsolódó képesség kiépítésében, amelyhez természetes módon katonákra van szükség. Ezt szolgálta az »Embert a vasra!« kiemelt toborzási program, amely Hódmezővásárhelyen valósult meg nagyon sikeresen, és ezt szolgálja az újonnan kialakítandó szimulációs központ is

– mondta a politikus.

A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök »külön koptatása« és használata nélkül, »laboratóriumi körülmények között« tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák az együttműködést gyakorolni

 – közölte Szalay–Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter kitért arra is, a Rheinmetall hadipari és járműipari vállalattal való az együttműködésnek a katonai értékén túl komoly gazdasági jelentősége is van, hiszen a német cég fontos befektető Magyarországon. A Hódmezővásárhelyre folyamatosan érkező Lynxeket a Rheinmetall zalaegerszegi üzemében gyártják.

A rendezvényen felszólalt még Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Hattyár István ezredes, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnoka.

Borítókép: A Magyar Honvédség egy KF–41 Lynx harcjárműve (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu