Elszabadult az influenzajárvány, egyre több a beteg

Influenzaszerű megbetegedéssel múlt héten már 42 500 beteg fordult orvoshoz – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Összehasonlításként január első hetében még csak 17 ezer ember jelentkezett ilyen jellegű tünetekkel.

Megugrott az influenzás betegek száma (Forrás: MTI)

Komárom-Esztergom, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt a legmagasabb az orvoshoz forduló betegek aránya, míg Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Heves vármegyében a legalacsonyabb.

Forrás: NNGYK

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja viszont csökkent a múlt héten az NNGYK adatai alapján, így

a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várható.

Az év második hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Salgótarjánban és Szekszárdon, csökkenést pedig Budapest Északi szennyvíztisztító ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Szombathelyen, Veszprémben, Pécsen, Kaposváron, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt tartományban volt.

Javul a covid-helyzet (Forrás: NNGYK)

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs)