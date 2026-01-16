Influenzajárványkoronavírus örökítőanyagInfluenza Ainfluenzafertőzésegészségkoronavírusinfluenzavírusjárvány

Elszabadult az influenzajárvány, egyre több a beteg

A légúti tünetekkel járó megbetegedések hátterében egyre nagyobb arányban az influenza vírus okozta fertőzés áll. Jó hír viszont, hogy országos viszonylatban csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

2026. 01. 16. 18:58
Influenzaszerű megbetegedéssel múlt héten már 42 500 beteg fordult orvoshoz – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Összehasonlításként január első hetében még csak 17 ezer ember jelentkezett ilyen jellegű tünetekkel.

Magyarországi influenzahelyzet 2026. január 5-11. Magyarországi influenzahelyzet; a betegek aránya korcsoportonként; influenzaaktivitás vármegyénként influenzavírus; kördiagram; térkép AZONOSÍTÓ 20260115:MTI:G0027 KORLÁTOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK https://nnk.gov.hu/index.php/leguti-figyeloszolgalat-2/category/420-leguti-figyeloszolgalat-adatai-2025-2026-evi-szezon.html
Megugrott az influenzás betegek száma (Forrás: MTI)

Komárom-Esztergom, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt a legmagasabb az orvoshoz forduló betegek aránya, míg Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Heves vármegyében a legalacsonyabb.

Forrás: NNGYK

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja viszont csökkent a múlt héten az NNGYK adatai alapján, így

a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várható.

Az év második hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Salgótarjánban és Szekszárdon, csökkenést pedig Budapest Északi szennyvíztisztító ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Szombathelyen, Veszprémben, Pécsen, Kaposváron, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt tartományban volt.

Javul a covid-helyzet (Forrás: NNGYK)

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs)

 

