Egy iskola udvarán landolt a mentőhelikopter, de már későn érkeztek

Egy mentőhelikopter landolt a mélykúti iskola udvarán kedden reggel – számolt be a Baon. A lap információ szerint az iskola mögötti Petőfi téren, egy családi házhoz riasztották a mentőket. A helyszínre, ahol egy nő rosszul lett, két mentőautó is érkezett.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A hírportál úgy tudja, hogy

az asszonyt újra kellett éleszteni.

A mentőket egy, a házban lakó háziorvos hívta a nőhöz.

A mentők emelt szintű betegellátást végeztek, azonban a hosszas küzdelem után sem sikerült megmenteni a nő életét.