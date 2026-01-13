mentőhelikopteriskola udvarMélykútmentő

Egy iskola udvarán landolt a mentőhelikopter, de már későn érkeztek

Két mentőautó is érkezett a helyszínre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 19:16
Egy mentőhelikopter landolt a mélykúti iskola udvarán kedden reggel – számolt be a Baon. A lap információ szerint az iskola mögötti Petőfi téren, egy családi házhoz riasztották a mentőket. A helyszínre, ahol egy nő rosszul lett, két mentőautó is érkezett.

Debrecen, 2023. szeptember 29. Mentőhelikopter leszálláshoz készül egy imitált közlekedési baleset helyszínén, ahol a sérülteket a mentőszolgálat és rendőrség munkatársai látják el a a Kutatók éjszakája rendezvényen a Debreceni Egyetem főépülete előtt 2023. szeptember 29-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A hírportál úgy tudja, hogy

az asszonyt újra kellett éleszteni.

A mentőket egy, a házban lakó háziorvos hívta a nőhöz.

A mentők emelt szintű betegellátást végeztek, azonban a hosszas küzdelem után sem sikerült megmenteni a nő életét.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)

