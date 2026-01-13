Egy iskola udvarán landolt a mentőhelikopter, de már későn érkeztek

Egy mentőhelikopter landolt a mélykúti iskola udvarán kedden reggel – számolt be a Baon. A lap információ szerint az iskola mögötti Petőfi téren, egy családi házhoz riasztották a mentőket. A helyszínre, ahol egy nő rosszul lett, két mentőautó is érkezett.
A hírportál úgy tudja, hogy
az asszonyt újra kellett éleszteni.
A mentőket egy, a házban lakó háziorvos hívta a nőhöz.
A mentők emelt szintű betegellátást végeztek, azonban a hosszas küzdelem után sem sikerült megmenteni a nő életét.
