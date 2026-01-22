Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

közvélemény-kutatásFideszTisza Pártválasztás

Itt az újabb árulkodó jel: a balliberális kutatók is a Fidesz erősödését mérték

Hamarosan szembejön a valóság.

Erős Hunor
2026. 01. 22. 13:47
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjelent a Republikon Intézet legfrissebb kutatása, amelyben többek között megmérték a januári pártpreferenciákat és összevetették a decemberben mértekkel. A liberális Horn Gábor vezette intézet számaiból ismét az a hónapokkal ezelőtt, a balliberális intézetek körében elindult tendencia rajzolódik ki, amely a Fidesz folyamatos erősödését és a Tisza Párt stagnálását, gyengülését mutatja. Más közvélemény-kutatók – mint a Nézőpont Intézet – számai stabil Fidesz-előnyt mutatnak a stagnáló Tiszával szemben.

Magyar Péter
Fotó: AFP

A Republikon Intézet pártpreferencia-felmérése a teljes népességre nézve azt mutatja, hogy a Tisza Párt támogatottsága a decemberihez képest nem változott, ugyanúgy 33 százalékon stagnál. Ezzel szemben a Fidesz 27-ről 28 százalékra erősödött. A Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 4-4 százalékon áll mindkét hónapban, míg a Demokratikus Koalíció (DK) változatlanul 3 százalékon van. A bizonytalanok aránya azonban 28-ról 27 százalékra csökkent.

A felmérés ezáltal azt mutatja, hogy az eddig bizonytalanok inkább a Fidesz támogatóihoz csatlakoznak.

A pártválasztók körében a felmérés szerint a Tisza nem változott, januárban is 46 százalékon áll, a Fidesz azonban erősödött egy százalékot, így 38 százalékra nőtt a támogatottsága. A többi párt esetében a számok nem változtak, a Mi Hazánk 6, az MKKP 5, a DK pedig 4 százalékon áll.

A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága csökkenést mutat,

ugyanis 48-ról 47 százalékra csökkent. Ezzel szemben a Fidesz támogatottsága 2 százalékkal emelkedett, így a balliberális intézet szerint 38 százalékon állnak. A Mi Hazánk ebben az esetben is 6, az MKKP 5, a DK pedig 4 százalékon áll.

 

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem

Amíg a balliberális intézetek folyamatosan egyre erősebb Fideszt és stagnáló vagy gyengülő Tisza Pártot mérnek, addig más intézetek, például a Nézőpont, stabil Fidesz-előnyt mérnek a Tiszával szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint

egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt 40 százalékát szerezné meg.

Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel. Ez azt jelenti, hogy mindkét nagy párt támogatottsága egy százalékkal nőtt decemberhez képes, míg a Mi Hazánk számai nem változtak.

 

Ugyanaz, mint négy éve

Érdekesség, hogy a 2022-es választások előtt a manipulációs kerekasztal kutatócégei rendre azt mutatták ki, hogy az összbaloldali lista vezet a kormánypártokkal szemben. A végeredmény viszont ismert, a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmet aratott, míg a baloldal csúfos kudarcot vallott. Akkor a 444-nek Hann Endre beismerte, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu