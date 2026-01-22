Itt az újabb árulkodó jel: a balliberális kutatók is a Fidesz erősödését mérték

Megjelent a Republikon Intézet legfrissebb kutatása, amelyben többek között megmérték a januári pártpreferenciákat és összevetették a decemberben mértekkel. A liberális Horn Gábor vezette intézet számaiból ismét az a hónapokkal ezelőtt, a balliberális intézetek körében elindult tendencia rajzolódik ki, amely a Fidesz folyamatos erősödését és a Tisza Párt stagnálását, gyengülését mutatja. Más közvélemény-kutatók – mint a Nézőpont Intézet – számai stabil Fidesz-előnyt mutatnak a stagnáló Tiszával szemben.

Fotó: AFP

A Republikon Intézet pártpreferencia-felmérése a teljes népességre nézve azt mutatja, hogy a Tisza Párt támogatottsága a decemberihez képest nem változott, ugyanúgy 33 százalékon stagnál. Ezzel szemben a Fidesz 27-ről 28 százalékra erősödött. A Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 4-4 százalékon áll mindkét hónapban, míg a Demokratikus Koalíció (DK) változatlanul 3 százalékon van. A bizonytalanok aránya azonban 28-ról 27 százalékra csökkent.

A felmérés ezáltal azt mutatja, hogy az eddig bizonytalanok inkább a Fidesz támogatóihoz csatlakoznak.

A pártválasztók körében a felmérés szerint a Tisza nem változott, januárban is 46 százalékon áll, a Fidesz azonban erősödött egy százalékot, így 38 százalékra nőtt a támogatottsága. A többi párt esetében a számok nem változtak, a Mi Hazánk 6, az MKKP 5, a DK pedig 4 százalékon áll.

A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága csökkenést mutat,

ugyanis 48-ról 47 százalékra csökkent. Ezzel szemben a Fidesz támogatottsága 2 százalékkal emelkedett, így a balliberális intézet szerint 38 százalékon állnak. A Mi Hazánk ebben az esetben is 6, az MKKP 5, a DK pedig 4 százalékon áll.

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem

Amíg a balliberális intézetek folyamatosan egyre erősebb Fideszt és stagnáló vagy gyengülő Tisza Pártot mérnek, addig más intézetek, például a Nézőpont, stabil Fidesz-előnyt mérnek a Tiszával szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint

egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt 40 százalékát szerezné meg.

Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel. Ez azt jelenti, hogy mindkét nagy párt támogatottsága egy százalékkal nőtt decemberhez képes, míg a Mi Hazánk számai nem változtak.