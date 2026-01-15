Jégzajlás indult a Dunán és a Dráván, átmeneti áradás is kialakulhat

A jelentős havazást követően jégzajlás indult meg a Dunán és a Dráván, amelyet átmeneti vízszint-emelkedés, helyenként áradás kísérhet – írta a Bama.

Illusztráció Fotó: Toni Cakmazovic / Shutterstock

A jelenség a gyors hőmérséklet-változás következménye: a hideg idő után érkező enyhülés hatására a folyókon kialakult jégtakaró megmozdul.

Szakértők szerint a jégzajlás a téli időszak természetes velejárója, jelenleg azonban nem kell katasztrofális árvíztől tartani.

A folyók vízállását folyamatosan figyelik, és egyelőre nincs szükség rendkívüli védekezési intézkedésekre. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a jégen tartózkodni veszélyes, ezért ezt mindenképpen kerülni kell.