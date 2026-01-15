Rendkívüli

Megfeszített munkát végeznek a mentőszolgálatok – nézze nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Zúzmarás köd és ónos eső keseríti meg a mai napot, bár egyes helyeken 10 fok is lehet + videó

Csütörtökön a köd okozza a legnagyobb problémát, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között változik. Délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

2026. 01. 15. 6:49
Köd borítja a Dunántúl teljes területét, kivéve Mosonmagyaróvár, Kisbér, Tatabánya, Sárbogárd, Szentlőrinc és Harkány térségét, továbbá szintén köd jellemzi az Alföld déli és északi részének jelentős felét. Ködfoltokat jelentettek Balassagyarmat és Heves környezetében is. Babarcnál továbbra is tartós a páralecsapódás, míg Polgári közelében gyenge esőzés kezdődött – jelentette csütörtök reggel az Útinform.

Nagykanizsa, 2026. január 6. Autók haladnak a behavazott M7-es autópályán Nagykanizsánál 2026. január 6-án. MTI/Varga György
Az utakról eltűnt a hó, most már csak sónedvesek (Fotó: MTI/Varga György)

A síkosság elleni védekezés országosan folyamatos, a gyorsforgalmi utak mindenhol sónedvesek. A főutak szintén többnyire sónedvesek, Gyomaendrőd közelében vizes szakaszokat jelentettek.

A mellékutak burkolata az északi országhatár mentén még elszórtan latyakos lehet, Gyomaendrődnél vizes, de többnyire sónedves az útburkolat.

A látási viszonyok a köddel érintett területeken romlanak, általában közepesek, 100-300 méter a látótávolság, azonban Körmend, Pápa, Kaposvár és Kiskunhalas térségében rosszak, itt 100 méter alá is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.

A közlekedésben hajnalban még jelentősebb jelentősebb fennakadás nincs, azonban az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a C alagútban egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 170-es kilométernél csak a belső sáv járható.

A 44-es főúton, Szarvas közelében a 79-es kilométernél egy személyautó vaddal ütközött, majd árokba borult. Félpályás lezárás mellett tart a helyszínelés.

Erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki utakon, sokan haladnak

  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, illetve
  • az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.


Tartós, sűrű, zúzmarás köd 

Csütörtökre virradó éjszaka sokfelé képződik az országban sűrű, zúzmarás köd, legkisebb eséllyel északkeleten. Napközben valamelyest zsugorodhat a köd kiterjedése, de nagy területen tartósan korlátozottak maradhatnak a látási viszonyok, egész nap megmaradhat a sűrű köd. A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, lokálisan ipari havazás előfordulhat.

Hajnalban, reggel még az északkeleti határvidéken kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat.

Késő délutántól, estétől elsősorban az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és a főváros térségében, kisebb eséllyel a nyugati határvidéken lehet számítani gyengébb intenzitású ónos esőre.

Péntek reggelre a csapadékzóna elhagyja az országot.

Forrás: HungaroMet

Az ország döntő részén borult, párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk zúzmarával, délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű – közölte a HungaroMet.

Ónos szitálás, szitálás, az északkeleti határvidéken hószállingózás bármikor előfordulhat,

majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék, ónos eső, eső valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

Késő estére mínusz 4 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Pénteken többnyire felhős, párás időre számíthatunk, sok helyen tartós köddel és helyenként ködszitálással, akár ónos formában is. A hőmérséklet reggel és napközben is fagypont körül alakul, a baranyai térségben maradhat kissé enyhébb.

Szombaton a nap elején még megmarad a borult, párás idő, majd délutántól északkelet felől felszakadozhat a ködfelhőzet. Az északkeleti szél élénkül. Kora délután

általában 0 és 5 fok közé melegszik a levegő, délnyugaton ennél kissé magasabb értékek is lehetnek.

Vasárnap változó felhőzet mellett északkeleten több, délnyugaton kevesebb napsütés valószínű. Az élénk északkeleti szél egyre hidegebb légtömegeket sodorhat térségünkbe, délután többfelé ismét 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Hétfőn napos és borult, párás területek egyaránt előfordulhatnak, csapadékra kicsi az esély. A keleties szél élénk marad. Hajnalban mínusz 10 és mínusz 3 fok közötti minimumokra, kora délután mínusz 3 és plusz 2 fok közötti értékekre készülhetünk – írja a Köpönyeg.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


