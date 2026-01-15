Zúzmarás köd és ónos eső keseríti meg a mai napot, bár egyes helyeken 10 fok is lehet + videó

Köd borítja a Dunántúl teljes területét, kivéve Mosonmagyaróvár, Kisbér, Tatabánya, Sárbogárd, Szentlőrinc és Harkány térségét, továbbá szintén köd jellemzi az Alföld déli és északi részének jelentős felét. Ködfoltokat jelentettek Balassagyarmat és Heves környezetében is. Babarcnál továbbra is tartós a páralecsapódás, míg Polgári közelében gyenge esőzés kezdődött – jelentette csütörtök reggel az Útinform.

Az utakról eltűnt a hó, most már csak sónedvesek (Fotó: MTI/Varga György)

A síkosság elleni védekezés országosan folyamatos, a gyorsforgalmi utak mindenhol sónedvesek. A főutak szintén többnyire sónedvesek, Gyomaendrőd közelében vizes szakaszokat jelentettek.

A mellékutak burkolata az északi országhatár mentén még elszórtan latyakos lehet, Gyomaendrődnél vizes, de többnyire sónedves az útburkolat.

A látási viszonyok a köddel érintett területeken romlanak, általában közepesek, 100-300 méter a látótávolság, azonban Körmend, Pápa, Kaposvár és Kiskunhalas térségében rosszak, itt 100 méter alá is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.

A közlekedésben hajnalban még jelentősebb jelentősebb fennakadás nincs, azonban az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a C alagútban egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 170-es kilométernél csak a belső sáv járható.

A 44-es főúton, Szarvas közelében a 79-es kilométernél egy személyautó vaddal ütközött, majd árokba borult. Félpályás lezárás mellett tart a helyszínelés.

Erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki utakon, sokan haladnak

az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, illetve

az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.



Tartós, sűrű, zúzmarás köd

Csütörtökre virradó éjszaka sokfelé képződik az országban sűrű, zúzmarás köd, legkisebb eséllyel északkeleten. Napközben valamelyest zsugorodhat a köd kiterjedése, de nagy területen tartósan korlátozottak maradhatnak a látási viszonyok, egész nap megmaradhat a sűrű köd. A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, lokálisan ipari havazás előfordulhat.

Hajnalban, reggel még az északkeleti határvidéken kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat.

Késő délutántól, estétől elsősorban az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és a főváros térségében, kisebb eséllyel a nyugati határvidéken lehet számítani gyengébb intenzitású ónos esőre.

Péntek reggelre a csapadékzóna elhagyja az országot.