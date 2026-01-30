Jobb, ha senki nem hagyja otthon az esernyőjét

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint pénteken általában erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható több helyen – legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken – gyenge csapadékkal. Jellemzően eső valószínű, de néhol az Észak-Dunántúlon napközben is előfordulhat havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás. A késő délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon és a középső területeken – egyre délebbre is – havas esőbe válhat a csapadék.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő.