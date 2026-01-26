Kamion és két autó ütközött Jánoshidánál

Egy kamion és két személyautó érintett abban a balesetben, amely a 32-es főút 47-es kilométerénél, Jánoshida határában történt hétfőn reggel – tájékoztatta a Szoljon.hu-t a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: OMSZ

Az ütközés következtében az egyik autó a szántásba hajtott. A járműveket a jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a sofőrökhöz pedig mentőt riasztottak.

