Kamion és két autó ütközött Jánoshidánál

Egy kamion és két személyautó érintett abban a balesetben, amely a 32-es főút 47-es kilométerénél, Jánoshida határában történt hétfőn reggel – tájékoztatta a Szoljon.hu-t a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az ütközés következtében az egyik autó a szántásba hajtott. A járműveket a jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a sofőrökhöz pedig mentőt riasztottak.
További részleteket itt olvashat.
