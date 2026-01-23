Kassai Lajos díszpolgári címet kapott Kaposváron

A Kaposvár Város Díszpolgára címet idén a világhírű íjkészítő és lovasíjász, Kassai Lajos vehette át a somogyi vármegyeszékhely napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen – számolt be róla a Sonline.

Kassai Lajos átveszi a Kaposvár Város Díszpolgára címet Szita Károly polgármestertől

Fotó: Lang Róbert / Sonline

Az indoklás szerint a modern kori lovasíjászat megteremtője nemcsak sportteljesítményével, hanem a magyar hagyományok nemzetközi szintű népszerűsítésével is elévülhetetlen érdemeket szerzett a városnak.

Az elmúlt évben több elismeréssel is jutalmazták a szakembert, Kassai Lajos Prima Primissima-díjat kapott és a Széchenyi család is kitüntette.

Ezer szál köt ehhez a városhoz, bejártam az egész világot, de amikor ránéztem egyszer a városra a turista szemével, egészen elképesztőnek találtam. Mindig szeretettel jövök haza és nagyon hálás vagyok, hogy ez már nem plátói és egyoldalú

– mondta a lovasíjászat atyja.

Borítókép: Kassai Lajos világhírű íjkészítő és lovasíjász (Fotó: Sonline/Lang Róbert)