Január 19-én volt a magyarországi németek kitelepítésének emléknapja – hívta fel a figyelmet Magyar Levente a közösségi oldalán. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, a második világháború végén és után Kelet-Európában több millió ártatlan ember szenvedte el a kollektív bűnössé nyilvánítás különböző következményeit: jogfosztást, vagyonelkobzást, kitelepítést, kényszermunkát és rengeteg esetben magát a halált.

Magyar Levente (Forrás: Facebook)

– A szörnyűségek egy része még a háború alatt történt, de ez sem lehet mentség. Az azonban örök szégyene a győzteseknek, hogy a harcok lezárulta után is eltűrték és bizonyos esetekben még szentesítették is ezeket az emberiesség elleni bűnöket – hívta fel a figyelmet. Majd rámutatott:

ez alapján történt sok más gaztett mellett a hazánkban élő svábokkal való leszámolás, aminek betetőzéseként kétszázezer magyar állampolgárt erőszakkal kitelepítettek az országból.

A német származású honfitársaink kálváriája mellett azonban idén külön hangsúllyal emlékezünk mindazokra a magyarokra is, akiket pusztán nemzetiségük alapján bélyegeztek és hurcoltak meg szerte a Kárpát-medencében – hangsúlyozta. Majd kijelentette: az áldozatokkal szemben az egyedüli elfogadható és civilizált megközelítés ma a kegyelet és a megkövetés. Úgy Magyarországon, mint külföldön. Aki nem ezt az erkölcsi alapnormát követi, nem jár velünk közös úton – tette hozzá.