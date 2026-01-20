Hátba szúrta egykori szövetségesét a DK-s polgármester

Lecserélte kedvenc jelöltjét, és már a Tisza Párt felé kacsingat a III. kerület polgármestere, Kiss László. A DK-s politikus nemrég közösségi oldalán arról írt, hogy a kerületében Magyar Péter jelöltje sokkal esélyesebb, mint bármely kihívója, így Szabó Tímea is.

Szabó Tímea (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A polgármester szerint ugyanis egykori szövetségesének, aki újraindul a választáson, vajmi kevés esélye van a győzelemre. Mindezt egy felmérésre hivatkozva állapította meg, melynek eredményét megosztotta követőivel.

A bejegyzés Szabó Tímeának annyira kellemetlenné vált, hogy kénytelen volt a kommentek között megvédeni magát: