polgármesterkiss lászlótisza pártmagyar péterszabó tímeaÓbuda

Hátba szúrta egykori szövetségesét a DK-s polgármester

A III. kerület polgármestere annyira a Tisza Párt irányába tart, hogy korábbi harcostársát, a jelenlegi helyi országgyűlési képviselőt, Szabó Tímeát is kellemetlen helyzetbe hozta.

Gábor Márton
2026. 01. 20. 11:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lecserélte kedvenc jelöltjét, és már a Tisza Párt felé kacsingat a III. kerület polgármestere, Kiss László. A DK-s politikus nemrég közösségi oldalán arról írt, hogy a kerületében Magyar Péter jelöltje sokkal esélyesebb, mint bármely kihívója, így Szabó Tímea is.

Budapest, 2021. szeptember 20. Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője felszólal az Országgyűlés őszi időszakának nyitóülésén 2021. szeptember 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Szabó Tímea (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A polgármester szerint ugyanis egykori szövetségesének, aki újraindul a választáson, vajmi kevés esélye van a győzelemre. Mindezt egy felmérésre hivatkozva állapította meg, melynek eredményét megosztotta követőivel.

A bejegyzés Szabó Tímeának annyira kellemetlenné vált, hogy kénytelen volt a kommentek között megvédeni magát:

ez nem szavazás volt, hanem az oldalt működtető embernek a kalkulációja az EP választási eredmények és párttámogatások alapján. Ez le van írva a módszertanban az oldalon. Jelöltekről nem volt szavazás.

Borítókép: Kiss László, a III. kerület polgármestere (Fotó: Markovics Gábor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Mr. Kapitány kiválóan teljesített egy BlackRock globalista karvaly-világcégnél. Pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu