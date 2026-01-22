Vádat emeltek egy borsodi anya ellen a kisgyereke súlyos konyhai balesete miatt + videó

Egy négyéves kisfiú forró vizet rántott magára, aminek következtében életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba – írja az Origo. Majdnem halálos kimenetelű konyhai baleset történt 2024 áprilisában Sajószentpéteren. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt az anya ellen.

Súlyos konyhai baleset az anya óvatlansága miatt Fotó: Illusztráció/Klaus Nielsen/Pexels

Forró víz a konyhapult peremén, súlyos konyhai baleset

A vádirat szerint az édesanya otthon tésztát főzött, majd a forró vizet nem a mosogatóba öntötte, hanem egy tizenkét centiméter magas műanyag edénybe töltötte. Az edényt labilis helyzetben, a konyhapult peremére helyezte, ahol az könnyen elérhető volt egy kisgyermek számára.

Eközben a négyéves gyermek az udvaron játszott.

A gyermek meg akarta nézni az ebédet

A kisfiú megéhezett, ezért bement a házba, hogy megnézze, mi készül ebédre. A konyhában belenyúlt a forró vizet tartalmazó edénybe, amely megbillent, és a tűzforró folyadék részben a testére ömlött.

A gyermek súlyos fájdalommal járó égési sérüléseket szenvedett, állapota életveszélyessé vált, ezért azonnal kórházba kellett szállítani.

Maradandó következmények

Az orvosi beavatkozásnak köszönhetően a kisfiú életét sikerült megmenteni, azonban az égési sérülések maradandó nyomokat hagytak a testén. Az ügyészség szerint a sérülések súlyossága és a baleset körülményei indokolttá tették a büntetőeljárás megindítását.

Ügyészségi indítvány

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat a büntetlen előéletű nő ellen. Álláspontjuk szerint az anya nem tanúsított kellő figyelmet és körültekintést, amikor a forró vizes edényt olyan helyre tette, amelyet a kisgyermek könnyen elérhetett.

Az ügyészség indítványa szerint a vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés keretében felfüggesztett fogházbüntetés kiszabása indokolt.

Borítókép: Illusztráció/Klaus Nielsen/Pexels