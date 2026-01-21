Különleges tárggyal érkezett a nagypapa és unokája a Kincsvadászokba – meglepték a szakértőket

Nem mindennapi tárggyal érkezett a TV2 műsorába Bekes József, aki az unokájával közösen aratott sikert a Kincsvadászokban – számot be róla a Sonline.

A kaposvári nagypapa és unokája, Baltazár nyári, toponári együttléteik során sokat beszélgettek a nagyapa gyűjtőszenvedélyéről. Egy edzésre menet jött az ötlet: jelentkezzenek a műsorba. A fiú előkapta a telefonját, letöltötte az alkalmazást, és már be is regisztrálta őket.

Bekes József tudatosan választott tárgyat:

Egy régi nokedliszaggató helyett olyan kincset vittem, ami kötődik a kultúrához és a szülővárosomhoz

– mondta.

Így esett a választás egy 1881-es keltezésű, Steindl Imre által is szignált vízfestményre, amely egy ház padlásáról került elő. A műszaki tervrajzokkal együtt felfedezett alkotást egy idős gyűjtőtől vásárolta meg korábban.

A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház tervezője a nagykanizsai építész, Tandor Ottó volt, akit az Országház építője, Steindl Imre legjobb tanítványaként tartanak számon. Feltehetően Tandor ajándékba kaphatta a képeket Steindltől, aki mielőtt az Országház építéséhez fogott, beadta a pályázatát a jáki templom felújítására.

A szakértők – köztük Kelen Anna – elismerően fogadták a ritkaságot, bár az álomárnak megjelölt négyszázezer forint elérését kérdésesnek tartották.

