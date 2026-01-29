Kutyaürülékkel töltötték meg Németh Balázs postaládáját

– Ez itt maga a tiszás szeretetország! – jelentette ki Németh Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. Valakik ugyanis kutyaürülékkel rakták tele azt a piros postaládát, amelyet a Fidesz szóvivője azért helyezett ki, hogy az Észak-Pesten élők fejlesztési ötleteit gyűjtse.
Minden korábbinál mélyebbre süllyedt a Tisza Párt észak-pesti gyűlöletkommandója!
– fogalmazott a kommentek között a terület fideszes képviselőjelöltje.
A piros postaláda kihelyezését az újpalotai Fő térre még január 27-én jelentette be Németh Balázs. Az egy, ízléstelen üzenetet hagyón kívül azonban sokan éltek a lehetőséggel és megosztották fejlesztési ötleteiket a piros postaládában.
Németh Balázs állítása szerint rengeteg üzenet jött. Foglalkoztatja az újpalotai embereket a kérdés, hogy mit kellene fejleszteni a kerületben – mondta el a szóvivő. Majd rámutatott: a tiszások nem tudják ellehetetleníteni a piros postaláda akciót, de mindenki jegyezze meg ezt, mert ez a Tisza Párt szeretetországa. Ezt várhatjuk április után is – tette hozzá.
A postaláda a jelenlegi helyszínen február elsejéig lesz elérhető, majd a következő hetekben Észak-Pest több részén is feltűnik majd.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!