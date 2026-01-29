Tisza PártpostaládaTisza

Kutyaürülékkel töltötték meg Németh Balázs postaládáját

Konstruktív ötleteket várt volna a fideszes képviselő-jelölt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 12:46
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
– Ez itt maga a tiszás szeretetország! – jelentette ki Németh Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. Valakik ugyanis kutyaürülékkel rakták tele azt a piros postaládát, amelyet a Fidesz szóvivője azért helyezett ki, hogy az Észak-Pesten élők fejlesztési ötleteit gyűjtse.

Magyar Péter, a Tisza Párt Fotó: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter szeretetországot hirdet, a hívei kutyaürülékkel támadnak Fotó: Hatlaczki Balázs

Minden korábbinál mélyebbre süllyedt a Tisza Párt észak-pesti gyűlöletkommandója!

– fogalmazott a kommentek között a terület fideszes képviselőjelöltje.

A piros postaláda kihelyezését az újpalotai Fő térre még január 27-én jelentette be Németh Balázs. Az egy, ízléstelen üzenetet hagyón kívül azonban sokan éltek a lehetőséggel és megosztották fejlesztési ötleteiket a piros postaládában.

Németh Balázs állítása szerint rengeteg üzenet jött. Foglalkoztatja az újpalotai embereket a kérdés, hogy mit kellene fejleszteni a kerületben – mondta el a szóvivő. Majd rámutatott: a tiszások nem tudják ellehetetleníteni a piros postaláda akciót, de mindenki jegyezze meg ezt, mert ez a Tisza Párt szeretetországa. Ezt várhatjuk április után is – tette hozzá.

A postaláda a jelenlegi helyszínen február elsejéig lesz elérhető, majd a következő hetekben Észak-Pest több részén is feltűnik majd.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

