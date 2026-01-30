letartóztatásbűncselekményházaspár

Letartóztatták a pacsai késelés gyanúsítottját

Egy hónapra elrendelte a bíróság annak a 62 éves német állampolgárnak a letartóztatását, aki Pacsán késsel támadt egy idős német házaspárra, a férfit halálosan, feleségét pedig életveszélyesen megsebezte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:06
Illusztráció Fotó: NMK-Studio Forrás: Shutterstock
Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmény miatt pénteken elrendelte a Zalaegerszegi Járásbíróság a Zala Vármegyei Főügyészség indítványára annak a 62 éves német állampolgárnak a letartóztatását, aki szerdán Pacsán késsel támadt egy idős német házaspárra, és kioltotta a pár férfi tagjának életét.

Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text.
Fotó: Jeremy Clein / Shutterstock

Jánky Judit, a zalai főügyészség szóvivője elmondta: a gyanúsított férfi büntetlen előéletű. Felidézte, hogy 

a férfi szerda dél körül személyautóval érkezett Pacsára, majd a kocsiját távolabb hagyva, gyalogosan megjelent az általa korábbról ismert német házaspár otthonában, ahová magával vitt egy nyolc centiméter pengehosszúságú, összecsukható kést. Dulakodást követően többször has- és mellkastájon szúrta a 70 éves nőt és annak 66 éves férjét.

A szúrásoktól elszenvedett sérülésekbe a férfi áldozat a helyszínen belehalt, felesége életveszélyes állapotban, de még ki tudott menni a lakásból, és az utcán kért segítséget, majd elvesztette az eszméletét. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban jelenleg is életveszélyes sérülésekkel ápolják.

A gyanúsított elfogása után a férfi személygépkocsijából előkerült a bűncselekmény elkövetéséhez használt kés, a lakásán tartott házkutatás során pedig a rendőrök engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszereket is találtak.

A gyanúsított korábban építési munkálatokat végzett a házaspárnál, ezért indítékként felmerült, hogy ebből adódó elszámolási vitája volt velük.

A német férfi a kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivőjeazt közölte: a bíróság jogerősen egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, mivel esetében kiemelkedő súlyú a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye. 

Szabadlábon hagyása esetén fennáll a veszélye annak is, hogy kivonná magát a büntetőjogi felelősségre vonás alól, továbbá megnehezítené vagy meghiúsítaná a bizonyítást.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

