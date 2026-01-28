M1-es autópályakamionsordrónokkalDr Fekete DávidGyőr

Elég a kamionsorokból, drónokat is bevetnek az M1-es autópályán + videó

Már drónokkal is ellenőrzik a sztráda közlekedési rendjét – jelentette be Fekete Dávid. A Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos az M1-es autópálya felújítása kapcsán jelentette be a szigorítást.

2026. 01. 28. 22:14
Mostantól drónokkal is figyelik az M1-es autópálya közlekedési rendjét – számolt be a sztráda felújításával kapcsolatos minisztériumi tájékoztatóról az Origo.

Néhány éven belül végig kétszer három sávossá válik az M1-es autópálya
Néhány éven belül végig kétszer háromsávossá válik az M1-es autópálya (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Kamionsorok blokkolják az M1-es autópálya forgalmát

A Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Fekete Dávid a TikTokon ismertette: a sztrádát használók gyakran azt tapasztalják, hogy kamionsorok állnak az egyik forgalmi sávban.

Győr országgyűlési képviselőjelöltje közölte: ennek sokszor nem egy baleset az oka, hanem az, hogy a kamionosok úgy veszik ki a 15 perces pihenőidejüket, hogy

megállnak az autópálya kellős közepén.

Innentől erre a jelenségre a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít, kapacitásaikat megduplázzák annak érdekében, hogy ilyen a jövőben ne fordulhasson elő.

@dr.fekete.david

🚨Drónokkal is figyelik az autópályán a közlekedés rendjét 🚓Az elmúlt napokban Budapesten tárgyaltunk az M1-es felújításával kapcsolatban 🛣️

♬ eredeti hang – Dr. Fekete Dávid - Dr. Fekete Dávid

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának bővítése során a sztráda kétszer háromsávossá válik, intelligens forgalomirányítással és korszerű pihenőhelyekkel.

A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, várhatóan idén végzik el a legfontosabb munkálatokat, a beruházás lezárása 2028–2029 körül várható.

A sávbővítés és -szélesítés, valamint a közlekedéstechnikai fejlesztések végül nemcsak gyorsabb, hanem jóval biztonságosabb átkelést eredményeznek ezen a kulcsfontosságú tranzitfolyosón, amely Magyarországot Nyugat‑Európával köti össze.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MKIF)

