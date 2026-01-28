Elég a kamionsorokból, drónokat is bevetnek az M1-es autópályán + videó

Mostantól drónokkal is figyelik az M1-es autópálya közlekedési rendjét – számolt be a sztráda felújításával kapcsolatos minisztériumi tájékoztatóról az Origo.
Kamionsorok blokkolják az M1-es autópálya forgalmát
A Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Fekete Dávid a TikTokon ismertette: a sztrádát használók gyakran azt tapasztalják, hogy kamionsorok állnak az egyik forgalmi sávban.
Győr országgyűlési képviselőjelöltje közölte: ennek sokszor nem egy baleset az oka, hanem az, hogy a kamionosok úgy veszik ki a 15 perces pihenőidejüket, hogy
megállnak az autópálya kellős közepén.
Innentől erre a jelenségre a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít, kapacitásaikat megduplázzák annak érdekében, hogy ilyen a jövőben ne fordulhasson elő.
A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának bővítése során a sztráda kétszer háromsávossá válik, intelligens forgalomirányítással és korszerű pihenőhelyekkel.
A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, várhatóan idén végzik el a legfontosabb munkálatokat, a beruházás lezárása 2028–2029 körül várható.
A sávbővítés és -szélesítés, valamint a közlekedéstechnikai fejlesztések végül nemcsak gyorsabb, hanem jóval biztonságosabb átkelést eredményeznek ezen a kulcsfontosságú tranzitfolyosón, amely Magyarországot Nyugat‑Európával köti össze.
