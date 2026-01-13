magyar pétertisza pártTisza szigetekpozícióharcelőválasztás

Sértettség és bizonytalanság: nő a belső feszültség a Tisza Párton belül

Komoly erőket vet be Magyar Péter annak érdekében, hogy lecsitítsa az előválasztáson elbukott tiszásokat. A Tisza Párt elnöke ismét pozíciók odaígérésébe kezdett annak érdekében, hogy a választásokig képes legyen egyben tartani a pártját.

Munkatársunktól
2026. 01. 13. 18:33
Reménybeli pozíciók odaígérésével csillapítaná az elégedetlenkedőket Magyar Péter – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk informátora szerint egyre több probléma van a Tisza Pártban tapasztalható belső feszültségek miatt. Magyar Péter ezt a problémát úgy igyekszik kezelni, hogy előkelő listás helyeket, illetve már előre kormányzati pozíciókat ígérget.

Hungarian opposition leader Peter Magyar of TISZA (Respect and Freedom) party answers a journalist's question during the international press conference in Budapest, Hungary, on January 5, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter pozíciókat osztogat, hogy lecsillapítsa az elégedetlenséget a Tiszában. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Komoly belső feszültségek alakultak ki a Tisza Pártban az előválasztásokat követően

– árulta el lapunknak a párt működésére rálátó informátor. Forrásunk szerint Magyar Péter pártelnök az elmúlt időszakban több körben is egyeztetett azokkal a bukott jelöltjelöltekkel, illetve a hozzájuk hű koordinátorokkal, akik alulmaradtak a belső megméretéseken, és különböző párton belüli pozíciók felajánlásával igyekszik egyben tartani a szervezetet a választásokig.

Sokan komoly munkát tettek bele a pártba, majd egyik napról a másikra partvonalra kerültek. Ez komoly sértettséget és bizonytalanságot okozott

– fogalmazott informátorunk, aki szerint több helyi szervezetben is érezhető a csalódottság. Hozzátette: már a pártvezetés is felismerte, hogy az elégedetlenkedők most még csak passzivitásba vonultak, idővel azonban akár nyíltan is szembefordulhatnak a párt vezetésével.

Forrásunk szerint Magyar Péter az elmúlt napokban széles körben egyeztetett olyan emberekkel, akik nem jutottak jelöltséghez, és előzetesen esetleges kormányzati pozíciókat, illetve listás helyeket ajánlott fel nekik a hallgatásukért cserébe.

Mint ismert, a Tisza Párt elnöke már korábban is híres volt arról, hogy pozíciók osztogatásával vette meg az emberek kegyeit. Gazdasági szereplőknek, egyéni képviselőknek és óellenzéki politikusoknak is fűt-fát megígért Magyar Péter azért cserébe, hogy támogassák őt. A lapunknak nyilatkozó Tisza párti források akkor előre elmondták, ki milyen érdekeltséghez jutna egy választási győzelem után.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

