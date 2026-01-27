Magyar Péterék mégis leálltak tárgyalni a kis pártokkal, minden eszközzel megpróbálják rávenni őket, hogy ne induljanak

Az ellenzéki oldalon az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsultak az átrendeződések. Sorra jelennek meg hírek arról, hogy kisebb pártok, mint a Momentum, a Második Reformkor vagy az LMP, nem állítanak önálló listát, visszalépnek egyéni körzetekben, vagy egyszerűen „kivárásra játszanak” a következő választás előtt. Lapunk információi szerint ugyanakkor mindez nem véletlen, a bejelentéseket tárgyalások előzték meg.

Fotó: Kurucz Árpád

Tiszás forrásunk állítása szerint Magyar Péter és csapata tudatos stratégiát követ: céljuk, hogy az ellenzéki oldalon kizárólag egyetlen politikai erő maradjon valódi kihívóként a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A kisebb pártokat választás elé állítják: vagy beállnak mögéjük, vagy pedig ellehetetlenítik őket

– fogalmazott az informátor. Az értesülések szerint a Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége által felhasznált eszköztár széles: háttértárgyalások, pénzügyi támogatások megvonásának belengetése, aktivisták és helyi szervezetek „átcsábítása”, valamint az a narratíva, hogy aki nem Magyar Pétert támogatja, az valójában a kormánypártok győzelmét segíti.

Több kis párt belső köreiben – a forrás szerint – már nyíltan beszélnek arról, hogy önálló indulás esetén célkeresztbe kerülnének: karaktergyilkosságra, médiatámadásokra és szervezeti bomlasztásra számíthatnának. A stratégia lényege az informátor szerint egy olyan helyzet kialakítása, amelyben a választók számára csak két reális opció marad: a Fidesz vagy Magyar Péter mozgalma.

Aki nem áll be a sorba, azt árulónak bélyegzik

– mondta a forrás.

Nem véletlen, hogy Magyar Péter ma közzétett bejegyzésében gyorsan le is tagadta, hogy bármilyen háttértárgyalás történt volna, de azért megfenyegette a kis pártokat. Azt állította,

amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a Tiszára, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani.

Ezt követően pedig a Tisza Párt elnöke ígéretet tett a kis pártoknak arra vonatkozóan, hogy egy győzelem esetén az új választási jogszabályokról és a pártfinanszírozásról minden mérhető támogatottságú párt bevonásával születik döntés.