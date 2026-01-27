harcigépBrüsszelUkrajnaCsehországMagyarországbeszerzés

Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába

Ukrajna számára „hosszú távú befektetés” lehet a cseh L–39NG Skyfox kiképző-harci repülőgépek beszerzése, ám a gyártási és szállítási idők miatt legalább két évet kellene várni az első példányokra. A gépeket drónelhárításra és pilótaképzésre is alkalmasnak tartják, miközben egyre több kérdés merül fel a finanszírozásról és a politikai realitásokról. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén Magyarországról indulnának a harci gépek Ukrajnába.

Magyar Nemzet
Forrás: Unian.ua 2026. 01. 27. 10:57
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Forrás: Facebook/Menczer Tamás
Ukrajna mérlegeli a cseh gyártású L–39NG Skyfox kiképző-harci repülőgépek beszerzésének lehetőségét, melyek a drónok elleni védekezés szempontjából lehetnek fontosak. A Defense Express katonai szakportál elemzése szerint a konstrukció „a jövőre nézve” indokolt választás lehetne, ugyanakkor a gyártási kapacitások és a korábbi tapasztalatok alapján legalább két év várakozással kell számolni, mire az első gépek megérkezhetnének Ukrajnába.

harcigép
 L–39NG Skyfox (Forrás: czfense.com)

Harci gép Magyarországtól?

A cseh Aero Vodochody által gyártott L–39NG Skyfoxot modern alternatívaként kínálják a régebbi L–159 típus helyett, amelyből Prága nem hajlandó Ukrajnának adni, így Kijev számára gyakorlatilag csak az újabb Skyfox jöhet szóba, írta az Unian.ua. A Defense Express felhívja a figyelmet arra, hogy az L–39NG már rendszerben áll Vietnámban és Magyarországon, valamint a pardubicei repülőközpontban, ahol a cseh légierő és más megrendelők pilótáit képzik. A gyártó afrikai piacokon is próbálkozik, eddig mérsékelt sikerrel.

Magyarország 2022 áprilisában 12 darabot rendelt, ám az első három gépet csak 2025 májusában kapta meg. Mindez azt jelenti, hogy Ukrajna – ha most rendelne – reálisan 2027 előtt aligha számíthatna az első szállítmányra.

Az elemzők azonban kételyüket fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy Csehország vagy Magyarország hajlandó lenne átadni olyan repülőgépeket, amelyek eredetileg saját megrendelésre készültek. Ennek oka elsősorban politikai: a két ország eltérően viszonyul az ukrajnai háborúhoz és a fegyverszállításokhoz. Ugyanakkor megjegyezték: a 2026-os magyarországi választások bizonyos körülmények között változást hozhatnak ezen a téren. Mint arról korábban írtunk, ha az áprilisi országgyűlési választások után a Tisza Párt alakít kormányt, Magyarország harci repülőgépeket adhat Ukrajnának. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is reagált a hírre: Magyar Péter valószínűleg nem mondana nemet egy ilyen kérésre, „de nyugi, nem lesz ilyen, mi győzünk”.

Menczer Tamás: Ha jön a Tisza, a harci repülők is mehetnek Ukrajnába

A felvetés Magyarország szempontjából is komoly politikai vitát generált. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a veszélyre:

Az ukránok mondják! Ha jön a Tisza, Magyarországról a pénz mellett a harci repülők is mehetnek Ukrajnába! A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. A Fidesz a biztos választás

– fogalmazott a politikus.

Uniós pénzből vásárolnák meg?

A lap szerint a potenciális üzlet ára „viszonylag alacsony” lehet a katonai repülőgépek piacán. Tíz-tizenkét darab L–39NG beszerzése akár 300 millió dollárból megvalósítható lenne, különösen akkor, ha az Európai Unió vagy partnerországok biztosítanák a finanszírozást. 

Ez azonban újabb kérdéseket vet fel: miközben Ukrajna már most is példátlan mértékű pénzügyi és katonai támogatást kap Brüsszeltől, egyre több európai országban merül fel a kérdés, meddig terhelhető még az uniós költségvetés és az adófizetők pénztárcája.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

