Magyar Péter pénztárnoka támogatta az illegális migrációt, az LMBTQ-lobbit és a Soros-egyetemet is

Tavaly Magyar Péter lecserélte a Tisza Párt operatív vezetői posztján Radnai Márkot. Egy francia multitól érkezett baloldali üzletembert, Pósfai Gábort nevezte ki a helyére. Pósfai már akkor azt mondta, nála lesz a kassza kulcsa. Az Ellenpont úgy tudja, a pártban őt nevezik a pénztárnoknak. Időközben az is kiderült, hogy Pósfai lesz a Pest vármegye 2. számú – budakeszi központú – választókerületében a Tisza képviselőjelöltje. Az Ellenpont ezért végigvette az Ausztriát is megjárt multifőnökből lett politikus életútját, ami számos elgondolkodtató érdekességet is tartogat.

(Forrás: Facebook)

Pósfai Gábor az életrajza szerint 2005-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerzett közgazdász diplomát. Ugyanebben az évben kezdett dolgozni a francia sportszergyártó Decathlonnál, ahol először részlegvezető, majd áruházi igazgató volt különböző egységekben, a fővárosban és vidéken egyaránt. 2011 nyarától a Decathlon Magyarország ügyvezető igazgatója lett egészen 2018-ig.

Magyar Péter tavaly februárban bejelentette, hogy Pósfai Gábor veszi át a Tisza Párt operatív működésének vezetését Radnai Márk alelnöktől. Feladatkörébe tartozik a humánerőforrás, a pénzügy, a jog, a biztonság, valamint az egyes projektek és csapatok koordinálása.

Pósfai Gábor magát keresztény-jobboldali embernek vallotta, sőt egy interjúban azt állította, hogy „2010-ben a Fideszre szavazott.” A családi háttere, álláspontja a migráció, vagy a CEU ügyében pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja – írja az Ellenpont.

Édesapja jól érezte magát Gyurcsány Ferenc és Magyar Bálint közelében

Pósfai Gábor édesapja, a matematikatanár Pósfai Péter már a 90-es években az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont főosztályvezetője, majd 2004-től, az SZDSZ-es Magyar Bálint minisztersége idején annak főigazgatója volt. Mint ismeretes, ez a minisztériumi háttérintézmény felelt az országos vizsgák lebonyolításáért a baloldali kormányok idején. Pósfai Péter és Magyar Bálint nevéhez kötődik a 2005-ös érettségi botrány, amikor kiszivárogtak a vizsga előtt a vizsgatételek, ezért a történelemérettségi tételeit át kellett írni, a matematikát pedig meg kellett ismételni. Egy évvel későb az OKÉV megszűnt, feladatát az Oktatási Hivatal vette át.