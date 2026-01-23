pósfai gábortisza pártMagyar Péter

Magyar Péter pénztárnoka támogatta az illegális migrációt, az LMBTQ-lobbit és a Soros-egyetemet is

Pósfai Gábor baloldali üzletember a francia Decathlon hazai vezetőjeként részese volt az LMBTQ-párti kampányoknak. Több nyilatkozatban is támadta a kormányt az illegális migráció megállítása miatt, a terrortámadásokat pedig bagatellizálta. A Soros-egyetem melletti baloldali tiltakozásokban is részt vett.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 01. 23. 10:11
Tavaly Magyar Péter lecserélte a Tisza Párt operatív vezetői posztján Radnai Márkot. Egy francia multitól érkezett baloldali üzletembert, Pósfai Gábort nevezte ki a helyére. Pósfai már akkor azt mondta, nála lesz a kassza kulcsa. Az Ellenpont úgy tudja, a pártban őt nevezik a pénztárnoknak. Időközben az is kiderült, hogy Pósfai lesz a Pest vármegye 2. számú – budakeszi központú – választókerületében a Tisza képviselőjelöltje. Az Ellenpont ezért végigvette az Ausztriát is megjárt multifőnökből lett politikus életútját, ami számos elgondolkodtató érdekességet is tartogat.

(Forrás: Facebook)

Pósfai Gábor az életrajza szerint 2005-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerzett közgazdász diplomát. Ugyanebben az évben kezdett dolgozni a francia sportszergyártó Decathlonnál, ahol először részlegvezető, majd áruházi igazgató volt különböző egységekben, a fővárosban és vidéken egyaránt. 2011 nyarától a Decathlon Magyarország ügyvezető igazgatója lett egészen 2018-ig. 

Magyar Péter tavaly februárban bejelentette, hogy Pósfai Gábor veszi át a Tisza Párt operatív működésének vezetését Radnai Márk alelnöktől. Feladatkörébe tartozik a humánerőforrás, a pénzügy, a jog, a biztonság, valamint az egyes projektek és csapatok koordinálása.

Pósfai Gábor magát keresztény-jobboldali embernek vallotta, sőt egy interjúban azt állította, hogy „2010-ben a Fideszre szavazott.” A családi háttere, álláspontja a migráció, vagy a CEU ügyében pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja – írja az Ellenpont.

Édesapja jól érezte magát Gyurcsány Ferenc és Magyar Bálint közelében

Pósfai Gábor édesapja, a matematikatanár Pósfai Péter már a 90-es években az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont főosztályvezetője, majd 2004-től, az SZDSZ-es Magyar Bálint minisztersége idején annak főigazgatója volt. Mint ismeretes, ez a minisztériumi háttérintézmény felelt az országos vizsgák lebonyolításáért a baloldali kormányok idején. Pósfai Péter és Magyar Bálint nevéhez kötődik a 2005-ös érettségi botrány, amikor kiszivárogtak a vizsga előtt a vizsgatételek, ezért a történelemérettségi tételeit át kellett írni, a matematikát pedig meg kellett ismételni. Egy évvel későb az OKÉV megszűnt, feladatát az Oktatási Hivatal vette át.

Az illegális migráció és a multikulti pártján

Az Ellenpont rámutatott, Pósfai Gábor baloldali gondolkodása már 2017-ben kiviláglott. 2017 húsvétján nagy botrányt keltett, hogy az akkor még friss, borzalmas migrációs tapasztalatok ellenére kritizálta a magyar kormányfőt, és a kormánykommunikációt a szerinte felesleges „háborúzás” „uszítás” miatt. „Mindig háborúzni kell. Elmúltnyolcév, magánnyugdíjpénztárak, Gyurcsány, Bajnai, kizsákmányoló multik, migránsok, EU, Simicska, Brüsszel, Soros – állítsunk meg mindenkit, mindenki ellenünk van!”

Pósfai ezután arról értekezett, hogy bár probléma a migránshelyzet, de a kormány rövid távú politikai érdekeket szolgál: „Ugyanez igaz a migránshelyzetre is. Valódi probléma, de nem normálisan beszélünk róla, hanem háborús, rövid távú politikai érdekeket szolgáló kontextusba helyezve.”

Pósfai a sok száz, sőt ezer terrortámadás következtében meghalt ember láttán sem gondolta meg magát, épp ellenkezőleg. A globalista, világpolgár gondolkodását egy, a 24.hu-nak adott interjújában később is kinyilvánította. Egy másik, 2023-as, Válasz Online-nak adott interjúban pedig szintén kicsinyítette a migrációs problémákat Ausztriában, kijelentve: örül neki, hogy a gyerekei sokszínű osztályba járnak.

A CEU mellett

Pósfaira ráadásul a CEU mellett kiálló személyként is hivatkoztak, amikor a kormány a többi egyetemhez azonos feltételeket kívánt kikényszeríteni a Soros György által alapított intézményből. A Szabad Pécs ismertette a CEU melletti petíció aláíróit, abban jobboldaliként hivatkoznak rá, holott erre semmilyen jel nem utalt, a baloldaliságára annál inkább.

A Decathlon is zászlajára tűzte a migrációt és az LMBTQ-t

Nem csoda, hogy Pósfai a francia cég magyarországi ügyvezetőjeként a nemzetközi balliberális fősodornak kedves mondatokat nyilatkozott, hiszen az anyacége már évekkel ezelőtt hírhedté vált azzal, hogy a genderideológiát és a migrációt teljes gőzzel propagálja. 

SZDSZ-es polgármesterrel szövetkezett

Pósfai elkötelezett baloldaliságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy minden fenntartás nélkül évek óta támogatja Wittinghoff Tamás egykor SZDSZ-es polgármestert. A köztük lévő kapcsolat már 2013-ban elkezdődött, amikor együtt jelentették be Budaörsön a Decathlon műjégpályáját.

Korábban méltatta a gazdasági eredményeket, amióta tiszás, minden rossz

Az Ellenpont emlékeztet, Pósfai nagyon sokáig tagadta, hogy politikai pályára készülne, 2023-ban mégis arról értekezett, hogy „senki nem szeretne hosszú távon külföldön élni”. 2024-ben pedig már azt mondta, hogy addigi karrierjét lezárt, és most már valahol máshol szeretné kipróbálni magát. 

Ezután tűnt fel a Tisza Pártnál, ahol mindjárt pénztárnok lett. És időközben a Pest vármegye 02-es választókerület jelöltje is.

Amióta jelölt lett, azóta bőszen osztogatja Magyar Péter magyar gazdaságot és a Fidesz-kormányzást szidalmazó bejegyzéseit, holott Pósfai korábban maga is elismerte a jobboldali kormányzat sikereit. 

Az Ellenpont szerint Pósfai Gábornál ugyanazt látni, mint a Tisza többi szereplőinél. Ő is ragaszkodik a kiábrándult jobboldali meséjéhez, azonban ezt sem a családja, sem a tevékenysége nem támasztja alá. Minden megnyilvánulása, gender és migráció melletti kiállása sokkal inkább a baloldalhoz köti.

Borítókép: Pósfai Gábor, a Tisza Párt pénztárnoka (Forrás: Facebook)


