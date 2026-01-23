európai uniókontrollmagyar pétergazdamezőgazdaság

Magyar Péter a tipikus „budai ficsúr logika” alapján viszonyul a gazdákhoz

A Tisza Párt agrárpolitikája és Magyar Péter strasbourgi szereplése komoly kérdéseket vet fel a magyar gazdák képviselete kapcsán. A Tűzfalcsoport szerint miközben a pártelnök a vidék támogatását ígéri, az Európai Parlamentben a tevékenysége alig mérhető, és a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi gazdatüntetésen sem tudott érdemi választ adni arra a felvetésre, mikor állt ki ténylegesen a gazdák mellett – miközben a megállapodás jelentős fenyegetést jelent a hazai agráriumra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 8:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, a Kontroll YouTube-csatornáján még tavaly május 19-én megjelent videóban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt terveiről beszélt. Állítása szerint egyre több magyar kisgazda sorakozik fel mögöttük, és a Tisza a vidék, valamint az agráriumból élők új politikai képviseletévé válhat. A hangzatos kijelentések azonban nehezen egyeztethetők össze azzal, amit Magyar Péter az Európai Parlamentben tesz – vagy éppen elmulaszt megtenni – írja a Tűzfalcsoport

Manfred Weber és Magyar Péter. Fotó: AFP

Ukrajna és Dél-Amerika árnyékában – Mit üzen Magyar Péter a magyar gazdáknak?

Magyar Péter a videóban részletesebben is kifejti, hogy az Európai Unió – és ezen belül Magyarország – jelentős versenyhátrányban van a globális mezőgazdasági piacon. Véleménye szerint ennek fő oka a túlzottan szigorú uniós szabályozás, amely a termelők mozgásterét erősen beszűkíti. A növényvédelemre, a GMO-k alkalmazására és az állami támogatási rendszerre vonatkozó előírásokkal szemben a világ más részein, például Dél-Amerikában vagy Ukrajnában jóval kevesebb korlátozás érvényesül. Magyar Péter szerint ilyen feltételek mellett rendkívül nehéz versenyképes mezőgazdaságot fenntartani, ezért az uniónak – és Magyarországnak – is megoldást kell találnia a helyzetre.

Magyar Péter álláspontja nem a magyar gazdák védelmét hangsúlyozza a tisztességtelen versennyel szemben, hanem inkább azt sugallja, hogy alkalmazkodni kell ahhoz a helyzethez, amelyben más országok lazább szabályozás mellett, olcsóbban termelnek

– erre hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál felveti: 

Miért nem merül fel inkább az a megoldás, hogy az uniós piacra csak olyan élelmiszerek és alapanyagok kerülhessenek be, amelyek megfelelnek az EU-s előírásoknak?

Gazdák Strasbourgban az Európai Parlament szavazása után. Fotó: AFP

A Tűzfalcsoport szerint Magyar Péter gondolkodása megegyezik azzal, amit korábban Tarr Zoltán is képviselt: nem azokkal kell versenyezni, akik jobbak, hanem át kell alakítani a teljes magyar mezőgazdaságot, amely állításuk szerint földalapú támogatások nélkül nem lenne életképes.

 

„Budai ficsúr logika”

A beszélgetés során Magyar Péter részletesen beszélt a technológiai fejlődésről, a műholdas talajnedvesség-megfigyelésről, a szoftverek szerepéről és a nagyüzemi termelés előnyeiről. Ebből pedig azt a következtetést vonja le, hogy a kisgazdáknak nem ezekkel a modellekkel kellene versenyezniük, hanem inkább speciálisabb, nagyobb hozzáadott értéket és több kézi munkát igénylő területek felé kellene elmozdulniuk. 

A Tűzfalcsoport szerint mindez 

tipikus „budai ficsúr logika”: kívülről, valódi következmények nélkül megmondani a vidéken élőknek, hogyan gazdálkodjanak, miből éljenek meg, és mire kellene „átállniuk”. 

A portál azt is megjegyzi, hogy Magyar Péternek vélhetően nincs személyes tapasztalata a mezőgazdaságról – amire abból is lehet következtetni, hogy korábban egy gyomnövényt napraforgónak nézett, ami nem a növénytani jártasság jele.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy Magyar Péter politikai környezetében olyan „szakértők” is feltűnnek, mint Bóna Szabolcs, aki lenézően nyilatkozott a magyar gazdákról vagy Kökény Attila, aki korábban csimpánzokhoz hasonlította őket

A Tűzfalcsoport ezek után teszi fel a kérdést: valóban ez lenne a kisgazdák érdekeit képviselő politikai erő?

 

Kisgazdákról beszél, közben nagy agrárvállalatokkal tárgyal

Magyar Péter azt állítja, egyre több kisgazda keresi a kapcsolatot a Tiszával, a szakmai tudását is felajánlva, és úgy véli, a párt a magyar agrárium új képviseleti hangjává válhat. A Tűzfalcsoport értékelése szerint azonban az Európai Parlamentben végzett munkájában nem köszön vissza az a szerepvállalás, amelyről Magyar Péter beszél. 

EP-képviselőként ritkán jelenik meg a munkahelyén: 2024 ősze óta mindössze 15 felszólalása volt, egyetlen módosító indítványt nyújtott be, és összesen négy, mezőgazdasági témájú egyeztetésen vett részt. 

Ezek közül kettőt a saját szakértőivel folytatott, míg a másik kettő egy magyar érdekképviseleti szervezettel és egy ír mezőgazdasági nagyvállalattal zajlott – nem kisgazdákkal vagy családi gazdaságokkal.

 

Gazdatüntetés Strasbourgban: mit válaszolt Magyar Péter?

A Tűzfalcsoport szerint Magyarnak az agráriumhoz viszonyulását a legárulkodóbban az mutatja meg, ahogyan a Mercosur-megállapodáshoz viszonyult . Mint ismeretes, az Európai Unió – több tagállam tiltakozása ellenére – megállapodást kötött az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő dél-amerikai blokkal. Az egyezmény értelmében olyan olcsó agrártermékek áramolhatnának be az uniós piacra, amelyeket gyakran GMO-val, valamint jóval enyhébb környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett állítanak elő, ami a magyar gazdáknak komoly, akár egzisztenciális veszélyt jelent.

Az Európai Parlament. Fotó: AFP

A megállapodás ellen a héten Strasbourgban gazdák tüntettek, köztük magyar termelők is. A demonstráción Magyar Péter is megjelent, ám amikor egy tüntető számon kérte rajta, mikor állt ki érdemben a gazdák mellett – „egy éve küzdünk, de soha nem láttunk” –, nem tudott egyértelmű választ adni. A Tűzfalcsoport szerint ez nem véletlen, hanem jól illeszkedik abba a mintázatba, amely akkor rajzolódik ki, amikor a politikai üzenetek találkoznak a gyakorlati valósággal.

Amikor ugyanis Ursula von der Leyen, a Mercosur-egyezményt aláíró bizottsági elnök ellen kellett volna fellépni, Magyar Péter nem szavazott, hanem hazamenekült Strasbourgból.

 

 

Borítókép: Egy tüntető számon kérte a demonstráción Magyar Pétert (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu