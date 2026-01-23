Magyar Péter a tipikus „budai ficsúr logika” alapján viszonyul a gazdákhoz

Egy, a Kontroll YouTube-csatornáján még tavaly május 19-én megjelent videóban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt terveiről beszélt. Állítása szerint egyre több magyar kisgazda sorakozik fel mögöttük, és a Tisza a vidék, valamint az agráriumból élők új politikai képviseletévé válhat. A hangzatos kijelentések azonban nehezen egyeztethetők össze azzal, amit Magyar Péter az Európai Parlamentben tesz – vagy éppen elmulaszt megtenni – írja a Tűzfalcsoport.

Manfred Weber és Magyar Péter. Fotó: AFP

Ukrajna és Dél-Amerika árnyékában – Mit üzen Magyar Péter a magyar gazdáknak?

Magyar Péter a videóban részletesebben is kifejti, hogy az Európai Unió – és ezen belül Magyarország – jelentős versenyhátrányban van a globális mezőgazdasági piacon. Véleménye szerint ennek fő oka a túlzottan szigorú uniós szabályozás, amely a termelők mozgásterét erősen beszűkíti. A növényvédelemre, a GMO-k alkalmazására és az állami támogatási rendszerre vonatkozó előírásokkal szemben a világ más részein, például Dél-Amerikában vagy Ukrajnában jóval kevesebb korlátozás érvényesül. Magyar Péter szerint ilyen feltételek mellett rendkívül nehéz versenyképes mezőgazdaságot fenntartani, ezért az uniónak – és Magyarországnak – is megoldást kell találnia a helyzetre.

Magyar Péter álláspontja nem a magyar gazdák védelmét hangsúlyozza a tisztességtelen versennyel szemben, hanem inkább azt sugallja, hogy alkalmazkodni kell ahhoz a helyzethez, amelyben más országok lazább szabályozás mellett, olcsóbban termelnek

– erre hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál felveti:

Miért nem merül fel inkább az a megoldás, hogy az uniós piacra csak olyan élelmiszerek és alapanyagok kerülhessenek be, amelyek megfelelnek az EU-s előírásoknak?

Gazdák Strasbourgban az Európai Parlament szavazása után. Fotó: AFP

A Tűzfalcsoport szerint Magyar Péter gondolkodása megegyezik azzal, amit korábban Tarr Zoltán is képviselt: nem azokkal kell versenyezni, akik jobbak, hanem át kell alakítani a teljes magyar mezőgazdaságot, amely állításuk szerint földalapú támogatások nélkül nem lenne életképes.

„Budai ficsúr logika”

A beszélgetés során Magyar Péter részletesen beszélt a technológiai fejlődésről, a műholdas talajnedvesség-megfigyelésről, a szoftverek szerepéről és a nagyüzemi termelés előnyeiről. Ebből pedig azt a következtetést vonja le, hogy a kisgazdáknak nem ezekkel a modellekkel kellene versenyezniük, hanem inkább speciálisabb, nagyobb hozzáadott értéket és több kézi munkát igénylő területek felé kellene elmozdulniuk.