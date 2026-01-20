majomolaszországnavfővárosi állat - és növénykertkisbuszrománvédett állatsofőr

Védett állattal bukott le egy román sofőr Rédicsnél

Nem mindennapi esettel találkoztak a pénzügyőrök a szlovén határ közelében, amikor egy román rendszámú kisbuszt ellenőriztek. A jármű rejtett rekeszében ugyanis egy élő majom utazott, minden engedély és dokumentum nélkül.

2026. 01. 20. 14:40
Különös határellenőrzés zajlott le Rédicsnél, ahol a pénzügyőrök egy román állampolgár által vezetett kisbuszt állítottak meg. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a jármű nem mindennapi „rakományt” szállít, ugyanis a sofőr feje feletti tárolórekeszben egy fiatal majom volt, egy szűk műanyag dobozba zárva – írta az Origo.

A majom nem sérült meg az utazás alatt
Fotó: Pixabay (illusztráció)

Nem tudta igazolni a majom származását

A 42 éves férfi az ellenőrzéskor azt állította, hogy az állatot Moldovában kapta ismerősétől és Olaszországba tartott vele, ahol ajándékként szerette volna átadni gyermekének. Azonban sem az állat származását igazoló iratokkal, sem a tartásához szükséges engedélyekkel nem tudott elszámolni.

A pénzügyőrök azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, mivel felmerült a gyanú, hogy az állat védett fajhoz tartozik. A természetvédelmi szakemberek megállapították: egy aranyfejű oroszlánmajomról van szó, amely nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozik, így kereskedelme és tartása szigorúan szabályozott.

Az állatot a helyszínen biztonságba helyezték, majd egy fűtött helyiségbe vitték, mielőtt a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek gondozásába került. Az állatkertben megkezdődött az állapotfelmérése és a szükséges karantén.

Az ügyben a rendőrség természetkárosítás gyanúja miatt indított eljárást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen, nemzetközi védelem alatt álló fajok nem tekinthetők házi kedvencnek vagy ajándéktárgynak. Megóvásuk közös felelősség, az illegális állatkereskedelem pedig súlyos jogkövetkezményekkel jár.

(Borítókép: NAV)


