Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen a pécsi rendőrség – adták hírül.
Videón, amint megvernek egy földön fekvő férfit Pécsen, a rendőrség nyomoz
Segítséget kérnek.
A kamerafelvételen látható – a szórakozóhely biztonsági szolgálatához köthető – férfiak egyike tavaly november 21-én este fél tizenegykor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd egyszer bele is rúgott, míg társai bűnsegédként végignézték a történteket. Mindez kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen – részletezik.
További Belföld híreink
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható férfiakat felismeri, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Inzulin, vívókard, tacskó – egészen elképesztő dolgokat hagytak el tavaly az utasok a MÁV járatain
De az a szám is elképesztő, hogy mennyi ottfelejtett tárgyat találtak a vállalat munkatársai.
Védett állattal bukott le egy román sofőr Rédicsnél
Csempészút helyett állatkerti karantén lett a vége.
A vécékefével a nadrágjában akart meglógni az orvosi rendelőből a fülöpi férfi
A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt.
Magyar Péternek hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje, nem tudja lenyúlni
A biztos választást rosszhiszeműen szerette volna levédetni a Tisza.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Inzulin, vívókard, tacskó – egészen elképesztő dolgokat hagytak el tavaly az utasok a MÁV járatain
De az a szám is elképesztő, hogy mennyi ottfelejtett tárgyat találtak a vállalat munkatársai.
Védett állattal bukott le egy román sofőr Rédicsnél
Csempészút helyett állatkerti karantén lett a vége.
A vécékefével a nadrágjában akart meglógni az orvosi rendelőből a fülöpi férfi
A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt.
Magyar Péternek hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje, nem tudja lenyúlni
A biztos választást rosszhiszeműen szerette volna levédetni a Tisza.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!