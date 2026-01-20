Videón, amint megvernek egy földön fekvő férfit Pécsen, a rendőrség nyomoz

A kamerafelvételen látható – a szórakozóhely biztonsági szolgálatához köthető – férfiak egyike tavaly november 21-én este fél tizenegykor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd egyszer bele is rúgott, míg társai bűnsegédként végignézték a történteket. Mindez kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen – részletezik.