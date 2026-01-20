Aggódó szomszédok jelezték a segélyhívón, hogy már napok óta nem látták az utcájukban egyedül élő idős hölgyet – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Gyanús lett a szomszédoknak, hogy nem kerül elő az idős nő, igazuk is lett
Fotó a cikkben.
A helyszínre elsőként rendőrök érkeztek, akik az ingatlan egyik szobájában találták meg az idős nőt, aki már napok óta gyengének érezte magát, nem tudott felkelni az ágyból, enni, inni vagy fűteni, így kiszáradt állapotban feküdt a kihűlt lakásban és jéghideg szobában.
További Belföld híreink
A rendőrök a mentők segítségét kérték, akik megvizsgálták és ellátták az idős beteget, akit végül lelkiismeretes szomszédjainak köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Inzulin, vívókard, tacskó – egészen elképesztő dolgokat hagytak el tavaly az utasok a MÁV járatain
De az a szám is elképesztő, hogy mennyi ottfelejtett tárgyat találtak a vállalat munkatársai.
Védett állattal bukott le egy román sofőr Rédicsnél
Csempészút helyett állatkerti karantén lett a vége.
A vécékefével a nadrágjában akart meglógni az orvosi rendelőből a fülöpi férfi
A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt.
Magyar Péternek hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje, nem tudja lenyúlni
A biztos választást rosszhiszeműen szerette volna levédetni a Tisza.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Inzulin, vívókard, tacskó – egészen elképesztő dolgokat hagytak el tavaly az utasok a MÁV járatain
De az a szám is elképesztő, hogy mennyi ottfelejtett tárgyat találtak a vállalat munkatársai.
Védett állattal bukott le egy román sofőr Rédicsnél
Csempészút helyett állatkerti karantén lett a vége.
A vécékefével a nadrágjában akart meglógni az orvosi rendelőből a fülöpi férfi
A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt.
Magyar Péternek hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje, nem tudja lenyúlni
A biztos választást rosszhiszeműen szerette volna levédetni a Tisza.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!