Gyanús lett a szomszédoknak, hogy nem kerül elő az idős nő, igazuk is lett

A helyszínre elsőként rendőrök érkeztek, akik az ingatlan egyik szobájában találták meg az idős nőt, aki már napok óta gyengének érezte magát, nem tudott felkelni az ágyból, enni, inni vagy fűteni, így kiszáradt állapotban feküdt a kihűlt lakásban és jéghideg szobában.