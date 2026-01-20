rendőrOrszágos Mentőszolgálatidős nő

Gyanús lett a szomszédoknak, hogy nem kerül elő az idős nő, igazuk is lett

Fotó a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat2026. 01. 20. 13:23
park,sötét,dark,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Aggódó szomszédok jelezték a segélyhívón, hogy már napok óta nem látták az utcájukban egyedül élő idős hölgyet – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. 

A helyszínre elsőként rendőrök érkeztek, akik az ingatlan egyik szobájában találták meg az idős nőt, aki már napok óta gyengének érezte magát, nem tudott felkelni az ágyból, enni, inni vagy fűteni, így kiszáradt állapotban feküdt a kihűlt lakásban és jéghideg szobában.

A rendőrök a mentők segítségét kérték, akik megvizsgálták és ellátták az idős beteget, akit végül lelkiismeretes szomszédjainak köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.

