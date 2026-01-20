Megszűnik a Szőlő utcai javítóintézet

Bezárja a kormány a Szőlő utcai javítóintézetet – derül ki a Magyar Közlönyből. A hétfő esti rendeletet Pintér Sándor belügyminiszter írta alá.

„A kormány elkötelezett a javítóintézetek törvényes rendjének fenntartása és az intézményi feladatellátás hatékonyságának növelése iránt, a közelmúltban hozott döntése értelmében ezért

a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányítása a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatáskörébe került, míg a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.

Ezzel összefüggésben a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása is szükségessé vált. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, míg a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása” – olvasható a rendeletben.

A célkitűzések megvalósítása érdekében a módosítás kiveszi a működő javítóintézetek köréből a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet, ami a rendelet hatályba lépésével meg is szűnt.