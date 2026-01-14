Menczer Tamás arról, hogy Magyar Péter szerint nincs tiszás megszorítócsomag: De, van!

Magyar Péter,a Tisza Párt elnöke azt állítja, hogy nincs tiszás megszorítócsomag, pedig de, van – közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. A kormánypárti politikus kijelentette: a csomagot Brüsszel diktálta, a Tisza Párt balos „szakértői” írták le, a pártelnök hajtaná végre, és a tiszás bírók ebből nem fogják kivakarni.

Felcsuti Péter elmondta a saját szájával, hogy

van Tisza-adó, és nagyon sajnálná, ha nem valósulna meg.

Lengyel László elmondta a saját szájával, hogy Magyar Péternek készít programot, tele megszorítással. Kéri László elmondta a saját szájával, hogy minden olyan brüsszeli parancsot végrehajtana a Tisza, amit az Orbán-kormány nem hajt végre. Tarr Zoltán elmondta a saját szájával, hogy a „választás után mindent lehet” – sorolta a Tisza vezére.

– Ezek a nyilatkozatok mind ott vannak videóban az interneten, bárki megnézheti. Soroljam még? Ja, Peti! Csak neked ma estére szeretettel: Fidesz, a biztos választás! – fogalmazott Menczer Tamás.