Menczer TamásFideszBrüsszel

Menczer Tamás: Brüsszel szerint minden magyar családnak 1,3 millió forintot kellene Ukrajnába küldenie

A kormány készített egy jelentést, ez nyilvános, mindenki megnézheti, és ebben pontosan, forrásmegjelöléssel szerepelnek a brüsszeli dokumentumok, a brüsszeli követelések – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

2026. 01. 14. 13:41
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Ukrajna az elmúlt három évben majdnem háromszor annyi pénzt kapott Brüsszeltől, mint Magyarország az elmúlt húsz évben a 2004-es uniós csatlakozás óta. És Zelenszkij most még pluszban nyolcszázmilliárd dollárt követel – közölte egy Facebook-videójában Menczer Tamás. 

Chairwoman of the European Commission, Ursula von der Leyen, and Ukraine's President, Volodymyr Zelensky, as the EU's European leaders and leaders of key European and international institutions meet for an informal political and strategic dialogue at Bella Center in Copenhagen, Denmark, on Thursday, October 2, 2025. Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community, EPC.. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AFP)
Fotó: Ritzau Scanpix

A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta: 

ez azt jelentené, hogy minden magyar családnak 1,3 millió forintot Ukrajnába kell küldenie.

 Menczer felsorolta: Brüsszel követeli a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, a rezsicsökkentés eltörlését, az egykulcsos adó eltörlését, az otthonteremtési támogatások eltörlését, az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését és a munkáshitel eltörlését is, és a lista nem is teljes.

Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana. 

Akarod ezt? Ha nem, akkor a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Menczer Tamás. 

 

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Brüsszeli sarc

Az Ukrajna következő tíz évére fordítandó összeg hatvanévnyi magyar családtámogatással egyenlő

Brüsszeli sarc

