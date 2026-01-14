Menczer Tamás: Brüsszel szerint minden magyar családnak 1,3 millió forintot kellene Ukrajnába küldenie

– Ukrajna az elmúlt három évben majdnem háromszor annyi pénzt kapott Brüsszeltől, mint Magyarország az elmúlt húsz évben a 2004-es uniós csatlakozás óta. És Zelenszkij most még pluszban nyolcszázmilliárd dollárt követel – közölte egy Facebook-videójában Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta:

ez azt jelentené, hogy minden magyar családnak 1,3 millió forintot Ukrajnába kell küldenie.

Menczer felsorolta: Brüsszel követeli a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, a rezsicsökkentés eltörlését, az egykulcsos adó eltörlését, az otthonteremtési támogatások eltörlését, az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését és a munkáshitel eltörlését is, és a lista nem is teljes.

– A kormány készített egy jelentést, ez nyilvános, mindenki megnézheti, és ebben pontosan, forrásmegjelöléssel szerepelnek a brüsszeli dokumentumok, a brüsszeli követelések.

Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana.

Akarod ezt? Ha nem, akkor a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Menczer Tamás.