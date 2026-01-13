Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Menczer Tamás: Magyar Péternek nem erénye az igazmondás

A Tisza Párt megpróbálja letagadni, hogy támogatják Ukrajna és a háború finanszírozását, de a jegyzőkönyvek mindent bizonyítanak.

2026. 01. 13. 9:17
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péternek az igazmondás nem kifejezetten nagy erénye, a tények és az igazság nem szokta zavarni. 

A politikus közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hiába állítja Magyar Péter az ellenkezőjét, az európai parlamenti jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a Tisza Párt képviselői minden olyan háborúval, Ukrajnával és bevándorlással kapcsolatos európai parlamenti döntést megszavaztak, amely Ukrajnát és a háború finanszírozását támogatta, ahogy megszavazták azt is, hogy a migrációs paktumot végre kell hajtani, és Magyarországot meg kell büntetni azért, mert nemet mond a migrációra. 

Na, így mondhatna nemet Magyar Péter Webernek

 – zárta gondolatait Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Lóránt Károly
Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

