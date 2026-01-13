Menczer Tamás: Magyar Péternek nem erénye az igazmondás

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péternek az igazmondás nem kifejezetten nagy erénye, a tények és az igazság nem szokta zavarni.

A politikus közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hiába állítja Magyar Péter az ellenkezőjét, az európai parlamenti jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a Tisza Párt képviselői minden olyan háborúval, Ukrajnával és bevándorlással kapcsolatos európai parlamenti döntést megszavaztak, amely Ukrajnát és a háború finanszírozását támogatta, ahogy megszavazták azt is, hogy a migrációs paktumot végre kell hajtani, és Magyarországot meg kell büntetni azért, mert nemet mond a migrációra.

Na, így mondhatna nemet Magyar Péter Webernek

– zárta gondolatait Menczer Tamás.