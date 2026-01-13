Orbán Viktor: Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat

Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza párttól – sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, aki egyben megjegyezte, nem csodálja, hogy Magyar Péteréktől csak ennyi telik.

– Európa az ukrajnai háborútól hangos, 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad. Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

A miniszterelnök szerint így a Tiszának nem marad más, csak a politikai bűvészkedés.

Ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel. Hogy ne kelljen kimondani az igazat: menthetetlenül brüsszel-pártiak.

– Sebaj. Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás.