Balatonkorcsolyabalesetjég

Mindenhol tilos és veszélyes a korcsolyázás a Balatonon

A Balaton jegének állapota az elmúlt napok enyhébb időjárása és olvadása miatt veszélyessé vált. A hatóságok az Esterházy-strandon és az egész tónál betiltották a korcsolyázást. Bár a felszínen még összefüggő jég látszik, a szakemberek szerint a jég alatt elvékonyodott részek és repedések beszakadást okozhatnak, ezért fokozott óvatosság szükséges – írja a Veol.hu.

Forrás: veol.hu2026. 01. 25. 14:33
Egy korcsolyázó a befagyott Balaton jegén Zamárdinál Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A Balatoni Vízirendészet és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a balatoni jég szerkezete jelentősen romlott, ezért az egész tó területén tilos a korcsolyázás. Az Esterházy- strand, amely eddig a legtovább tartotta magát, szintén bezárta az utolsó korcsolyapályáit – írja a Veol.hu.

Az elmúlt napok enyhébb időjárása és az olvadás miatt a jég életveszélyessé vált.

Zamárdi, 2026. január 17. Emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás 

Több helyen elvékonyodott, rianások és repedések alakultak ki, amelyek hirtelen beszakadást okozhatnak. Az elmúlt 24 órában már több baleset is történt, több korcsolyázó beszakadt a jégbe.

A Balatoni Vízirendészet figyelmeztetése szerint a következő napokban erősebb szél és csapadék várható, ami tovább gyengíti és összetöri a jégréteget. Ezért a szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a tiltást, és ne próbálkozzon a jégen történő korcsolyázással. 

Szombaton még rengetegen csúszkáltak a befagyott tavon, vasárnapra életveszélyessé vált a helyzet. Fotó: Napló/Szilas Lilla

A felmelegedés miatt a jég egyre vékonyabb és kásássá válik, így már nincs olyan terület, ahol biztonságosan rá lehetne lépni a Balaton jegére. A rianások közelébe menni életveszélyes.

Februárban egy újabb hidegfront hozhat jelentős lehűlést, talán akkor ismét lehet majd korcsolyázni a tavon.

A cikk folytatását a Veol.hu oldalon olvashatják el.

Borítókép: Korcsolyázók a Balatonon (Fotó: MTI)

