Mindenhol tilos és veszélyes a korcsolyázás a Balatonon

A Balatoni Vízirendészet és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a balatoni jég szerkezete jelentősen romlott, ezért az egész tó területén tilos a korcsolyázás. Az Esterházy- strand, amely eddig a legtovább tartotta magát, szintén bezárta az utolsó korcsolyapályáit – írja a Veol.hu.

Az elmúlt napok enyhébb időjárása és az olvadás miatt a jég életveszélyessé vált.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Több helyen elvékonyodott, rianások és repedések alakultak ki, amelyek hirtelen beszakadást okozhatnak. Az elmúlt 24 órában már több baleset is történt, több korcsolyázó beszakadt a jégbe.

A Balatoni Vízirendészet figyelmeztetése szerint a következő napokban erősebb szél és csapadék várható, ami tovább gyengíti és összetöri a jégréteget. Ezért a szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a tiltást, és ne próbálkozzon a jégen történő korcsolyázással.

Szombaton még rengetegen csúszkáltak a befagyott tavon, vasárnapra életveszélyessé vált a helyzet. Fotó: Napló/Szilas Lilla

A felmelegedés miatt a jég egyre vékonyabb és kásássá válik, így már nincs olyan terület, ahol biztonságosan rá lehetne lépni a Balaton jegére. A rianások közelébe menni életveszélyes.

Februárban egy újabb hidegfront hozhat jelentős lehűlést, talán akkor ismét lehet majd korcsolyázni a tavon.

Borítókép: Korcsolyázók a Balatonon (Fotó: MTI)