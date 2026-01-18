kiskacsamutánsSzabolcsTiszaeszlár

Ez nem kacsa: négylábú szárnyas született a szabolcsi faluban

Nem mindennapi kiskacsára bukkant a Tiszaeszlár-Basahalmon gazdákodó család. A sokezer kis sárga pelyhes között januárban „fedezték fel" a mutáns szárnyast.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon.hu 2026. 01. 18.
Nem mindennapi esetről számolt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál: egy mutáns kiskacsa született a Benda család portáján. 

A group of ducklings captured by the camera while walking through the grass.
A sok kiskacsa közt totyog a mutáns Hápi
 Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Tiszaeszlár-Bashalmon található családi gazdaságban a sokezer kis sárga pelyhes kortárs között  januárban bukkantak rá a négy lábon totyogó kacsára a Benda-gyerekek. 

Hápi születési rendellenességgel bújt ki a tojásból: 

a megszokott két evezőlábán kívül még két ugyanolyan nőtt neki azok mögött – írja a portál. 

Ez a születési rendellenesség azonban nem jár semmilyen előnnyel az apróságnak. 

Hogy miért nem? A Szon.hu cikkére kattintva ezt is megtudhatja, és még fotót is láthat a nem rút, de fura kacsáról.  

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


