Ez nem kacsa: négylábú szárnyas született a szabolcsi faluban

Nem mindennapi esetről számolt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál: egy mutáns kiskacsa született a Benda család portáján.
A Tiszaeszlár-Bashalmon található családi gazdaságban a sokezer kis sárga pelyhes kortárs között januárban bukkantak rá a négy lábon totyogó kacsára a Benda-gyerekek.
Hápi születési rendellenességgel bújt ki a tojásból:
a megszokott két evezőlábán kívül még két ugyanolyan nőtt neki azok mögött – írja a portál.
Ez a születési rendellenesség azonban nem jár semmilyen előnnyel az apróságnak.
Hogy miért nem? A Szon.hu cikkére kattintva ezt is megtudhatja, és még fotót is láthat a nem rút, de fura kacsáról.
