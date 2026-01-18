Ez nem kacsa: négylábú szárnyas született a szabolcsi faluban

Nem mindennapi esetről számolt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál: egy mutáns kiskacsa született a Benda család portáján.

A sok kiskacsa közt totyog a mutáns Hápi

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Tiszaeszlár-Bashalmon található családi gazdaságban a sokezer kis sárga pelyhes kortárs között januárban bukkantak rá a négy lábon totyogó kacsára a Benda-gyerekek.

Hápi születési rendellenességgel bújt ki a tojásból:

a megszokott két evezőlábán kívül még két ugyanolyan nőtt neki azok mögött – írja a portál.

Ez a születési rendellenesség azonban nem jár semmilyen előnnyel az apróságnak.

Hogy miért nem? A Szon.hu cikkére kattintva ezt is megtudhatja, és még fotót is láthat a nem rút, de fura kacsáról.