operatív törzsónos esőtelepülés

Ónos esőre figyelmezteti az operatív törzs az ország déli részén közlekedőket

Több megyére is citromsárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat ónos eső miatt. Baranya vármegyében a csúszós utak miatt több település nem érhető el busszal.

Magyar Nemzet
Forrás: Operatív Törzs, bama.hu2026. 01. 23. 10:19
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település vált elérhetetlenné busszal, a Volán-járatok több tucat megállót nem érintenek. Az ónos eső miatt átmenetileg 19 település (Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) nem érhető el busszal. 

Budapest, 2026. január 13. Egy nő a jeget tisztítja le egy autóról az ónos esőben Budapesten, a Pillangó parkban 2026. január 13-án. MTI/Balogh Zoltán
Több megyében is ónos esőre kell számítani. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

További hét település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok. Elzárt település nincs az országban – közölte az operatív törzs. 

Ugyanakkor az ország valamennyi vasútvonalán zavartalan a forgalom, sehol nem okoz fennakadást az időjárás.

Az autósokat arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területen. Indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az útviszonyokról az Útinform oldalán, a meteorológiai riasztásokról pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót.

A Bama.hu arról számolt be, hogy az 5707-es jelű, Villány–Újpetre összekötő úton, Villány belterületén az 1-es kilométernél két autóbusz akadt el egymás mellett az úttesten, amikor egy munkagép érkezett, és lassú tempóval belecsúszott az egyik álló buszba. Az utat teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére.

 

Folytatódik a tűzifaosztás

Az operatív törzs azt is közölte, tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulóknak. Eddig 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelője. A települési tűzifaigények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a kormány által biztosított tüzelőt a rászorulókhoz. Amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, a rendkívüli hidegben az állam további tűzifát biztosít.

 

Borítókép: Járművek a jeges úton Győrben, a Bercsényi ligetben 2026. január 13-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

 

