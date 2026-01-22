Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

hőmérsékletidőjárásHungaroMet Zrtfigyelmeztetés

Figyelmeztetést adtak ki a fél országra a meteorológusok a holnapi időjárás miatt

Nem a hideg az oka.

Magyar Nemzet
Forrás: met, MTI2026. 01. 22. 18:41
illusztráció Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hószállingózás, ónos szitálás, esetleg szitálás előfordulhat a csütörtöki nap hátralevő részében, estétől egyre nagyobb eséllyel, pénteken már elszórtan lehet időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes részeken akár ónos eső is – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Hozzáfűzik, az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet. A HungaroMet ónos eső veszélye miatt kilenc vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést, ezek: Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy, Fejér, Tolna, Baranya, Nógrád, Pest, és Bács-Kiskun.

Fotó: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően –8 és –1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is lehet majd mérni. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire –2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti határ közelében ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

