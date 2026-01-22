Figyelmeztetést adtak ki a fél országra a meteorológusok a holnapi időjárás miatt

Hozzáfűzik, az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet. A HungaroMet ónos eső veszélye miatt kilenc vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést, ezek: Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy, Fejér, Tolna, Baranya, Nógrád, Pest, és Bács-Kiskun.

Fotó: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően –8 és –1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is lehet majd mérni.