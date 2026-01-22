Hószállingózás, ónos szitálás, esetleg szitálás előfordulhat a csütörtöki nap hátralevő részében, estétől egyre nagyobb eséllyel, pénteken már elszórtan lehet időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes részeken akár ónos eső is – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Figyelmeztetést adtak ki a fél országra a meteorológusok a holnapi időjárás miatt
Nem a hideg az oka.
Hozzáfűzik, az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet. A HungaroMet ónos eső veszélye miatt kilenc vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést, ezek: Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy, Fejér, Tolna, Baranya, Nógrád, Pest, és Bács-Kiskun.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően –8 és –1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is lehet majd mérni.
További Belföld híreink
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire –2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti határ közelében ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Márki-Zay Péter újabb elszólása: a brüsszeli elit egyik pártja támogatja a Magyar Hang kiadóját
Az álhírgyártó kormányellenes kiadvány külföldi finanszírozásáról posztolt a hódmezővásárhelyi polgármester.
A tiszások sem ismerik a saját jelöltjeiket, a választóknak végképp nincs fogalmuk arról, hogy kik ők
Nem vált be a Tisza Párt elnökségének a számítása, ismeretlen jelöltekkel fordulnak rá a választásra.
Fájó bejelentést kapott Magyar Péter egyik jelöltje, négy Tisza-sziget megtagadta a kampányolást
Belső feszültség alakult ki a Tiszában.
Lázár János a pornós tiszásról: Nem akartam foglalkozni vele, mivel nem tervezünk koalíciót velük + videó
A miniszter korábban azt vállalta, hogy mindent megtesz a győzelemért.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Márki-Zay Péter újabb elszólása: a brüsszeli elit egyik pártja támogatja a Magyar Hang kiadóját
Az álhírgyártó kormányellenes kiadvány külföldi finanszírozásáról posztolt a hódmezővásárhelyi polgármester.
A tiszások sem ismerik a saját jelöltjeiket, a választóknak végképp nincs fogalmuk arról, hogy kik ők
Nem vált be a Tisza Párt elnökségének a számítása, ismeretlen jelöltekkel fordulnak rá a választásra.
Fájó bejelentést kapott Magyar Péter egyik jelöltje, négy Tisza-sziget megtagadta a kampányolást
Belső feszültség alakult ki a Tiszában.
Lázár János a pornós tiszásról: Nem akartam foglalkozni vele, mivel nem tervezünk koalíciót velük + videó
A miniszter korábban azt vállalta, hogy mindent megtesz a győzelemért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!