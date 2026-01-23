Újabb havazás érkezik, de néhol a nap is előbújik

Az ország északi és északnyugati részén többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás idővel. Ezzel szemben délebbre – akár huzamosabb időre is – felszakadozhat a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Szórványosan csapadék is előfordulhat:

az északi tájakon kisebb havazás valószínű, délebbre haladva gyenge ónos eső, míg a fagypont feletti területeken inkább eső eshet.

A keleties szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 0 és +1 fok között alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen és délkeleten enyhébb idő is lehet. Késő estére -4 és 0 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi és légúti panaszokat. A fájdalom fokozódhat, a mozgás beszűkülhet, amin az ébredés utáni átmozgatás segíthet. A nedves, párás idő kedvez a vírusok terjedésének is, ezért fontos a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Vasárnaptól enyhül az idő

Szombaton túlnyomóan borongós, több helyen ködös idő várható. A nap első felében elszórtan, délutántól azonban egyre többfelé alakulhat ki vegyes csapadék: leginkább eső, de a keleti országrészben ónos eső is előfordulhat. A keleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul, az északkeleti területeken helyenként megmaradhat a fagy.

Vasárnap sem változik jelentősen a helyzet: marad a borús, párás, helyenként ködös idő, napsütés inkább csak délen várható. Délnyugat felől sokfelé elered az eső, a levegő nagyjából +6 fokig enyhül – írja a Köpönyeg.

Hétfőn az erősen felhős ég alatt már főként a keleti tájakon fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödhet, a délutáni csúcshőmérséklet +5–6 fok körül alakul.

Kedden a reggeli köd feloszlását követően ismét erősen felhős idő valószínű. Csapadék csak elszórtan lehet, a maximum-hőmérséklet továbbra is +5 fok környékén marad.

