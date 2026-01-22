Kétsebességes pályán az európai légiforgalom – az északi és nyugati országok lemaradtak, hazánk hasít

Hat év után teljesen visszatért a légiforgalom a világjárvány előtti szintre az Eurocontrol tagországainak légterében, a késések csökkentek, ugyanakkor a forgalom helyreállása jelentős különbségeket mutat az egyes régiókban – hangzott el az Eurocontrol csütörtöki szakmai panelbeszélgetésén.

Az európai légiforgalom helyreállása kifejezetten eltérő ütemben zajlik Fotó: Vémi Zoltán

Az Eurocontrol friss adatai szerint a légiforgalmi irányítás teljesítménye 2025-ben érdemben javult: az utasok egy átlagos járat indulásakor 15 perc alatti késéssel szembesültek, ami közel háromperces javulást jelent az előző évhez képest.

Az európai légiforgalom szempontjából különösen fontos légtérkapacitási és áramlásszabályozási késések járatonként 1,7 percre csökkentek, ami 17 százalékos mérséklődés egy év alatt

– írja az Airportal.

A beszámoló szerint a javulás hátterében a légiforgalmi szolgálatok kapacitásbővítő lépései, a hálózati szereplők közötti szorosabb együttműködés, valamint az Eurocontrol proaktív forgalomszervezése áll. A munkaerőhiány és az irányítói utánpótlás problémája ugyanakkor továbbra is fékezi a hatékonyság javulását, miközben az extrém időjárási jelenségek kezelése is egyre nagyobb kihívást jelent. Az uniós célként kitűzött 0,9 perces átlagos útvonali késés így továbbra is távolinak tűnik.

Többfelé a járvány előtti szinten a légiforgalom, de nem mindenütt

Az Eurocontrol tagországainak légterében tavaly összesen 11,1 millió járatot kezeltek, ami 4,1 százalékos növekedést jelent, és összességében a járvány előtti szintre visszatérést jelzi. Az európai légiforgalom helyreállása azonban kifejezetten eltérő ütemben zajlik az egyes térségekben, az adatokból egyértelműen „kétsebességes” Európa rajzolódik ki.

A déli, különösen a mediterrán országok már jóval a 2019-es forgalom felett járnak, több esetben két számjegyű növekedéssel.

A délkelet-európai tengely – amelybe Magyarország is beletartozik – szintén kiemelkedően magas forgalmat kezel, elsősorban az átrepülő járatok számának tartós emelkedése miatt,

mivel a légitársaságoknak továbbra is kerülniük kell bizonyos korlátozott vagy lezárt légtereket.