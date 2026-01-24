Figyelmeztet az operatív törzs, olvad a jég, most még veszélyesebb rálépni

Rendkívüli

Az operatív törzs arra figyelmeztet, hogy az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes azokon tartózkodni. A tűzoltóknak pénteken a Balatonon három, a Zagyván pedig egy esetben kellett kimenteniük bajba jutottakat.

2026. 01. 24.
Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege – figyelmeztet az operatív törzs közleményében. A tűzoltókat a Balatonon három, a Zagyván egy esetben riasztották jégről mentéshez.

Zamárdi, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen egy korcsolyázó a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. MTI/Vasvári Tamás
Egy korcsolyázó a befagyott Balaton jegén Zamárdinál Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A közleményben beszámoltak arról, hogy pénteken délután negyed kettőkor Siófokon, a Balaton jegéről mentettek egy 51 éves nőt a tűzoltók. A parttól ötszáz méterre korcsolyázott, amikor egy rianás miatti egyenetlen jégfelületen elesett és beszakadt alatta a jég. Csak az egyik lába merült el, viszont az esés miatt eltört a bokája. Hívta a tűzoltókat, akik létrát helyeztek a jégre, így tudták megközelíteni a sérült jégfelületen, majd speciális merevfalú hordágyra, mentőboardra fektették, és a partra vitték. A mentők stabilizálták az állapotát majd a Siófoki Kórházba szállították, ahol begipszelték. Megfigyelést követően hazamehetett. 

A következő riasztás Fonyódról érkezett délután negyed háromkor, mert a Panoráma strandnál egy kilométerre a parttól szakadt be egy 17 éves fiú alatt a jég. Az anyja ki tudta húzni a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson nem mertek átmenni, ezért a tűzoltókat hívták. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni őket és a partra vinni, ahol átadták a fiút a menőszolgálatnak. A mentők megvizsgálták és kihűlés ellen fóliát helyeztek rá, majd a Siófoki Kórházba szállították. A kórházban a visszamelegítették, kivizsgálás és megfigyelést követően hazamehetett.

Bajba került állatok miatt is hívták a tűzoltókat. Délelőtt negyed tizenegykor Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja mellett egy németjuhászt mentettek a tűzoltók a folyóból. A kutya a folyó közepén volt a vízben, mellső lábaival a jégbe kapaszkodott, de kimászni nem tudott. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel mentették ki az állatot. A kutya sértetlenül megúszta az esetet, az önkormányzat gondoskodik róla – írta az operatív törzs.

A délután negyed egykor Balatonfenyvesen, a parttól ötszáz méterre beszakadt border collie már nem volt ilyen szerencsés. A kutya a jég alá került, a léket, ahol beszakadt, már nem találta meg. A gazdája a tűzoltókat hívta, akik feltörték a jeget és kiemelték a kutyát, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Az operatív törzs felhívta a figyelmet, a Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni: a Keszthelyi Városi Strandon, a Balatonfüredi Esterházi Strandon, a Balatongyöröki Községi Strandon, illetve a Zánkai Központi Strandon. 

Közleményükben mindenkit arra kérnek, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjenek a jégre. Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni. A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek!

Egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni. Ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!

 

Borítókép: Emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


