Globál Nógrádi Györggyel – Túszul ejtette magát az EU – fejőstehén szerepben Brüsszel

Donald Trump új korszakot nyitott Davosban a világ működését illetően, az új világrendben Magyarország is előkelő helyen szerepelhet. De mit tartogat az új világ, hogyan formálja át a rendszert Donald Trump és hogyan hát ez ránk, egyszerű emberekre? Nógrádi György elemzi az aktuális helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 9:47
Donald Trump kezdeményezésére megalapították a Béketanácsot, amelynek Orbán Viktor is az alapító tagja. Magyarországon kívül egyetlen uniós ország vesz részt a kezdeményezésben.

Nógrádi György ennek kapcsán megjegyezte, ennek a csoportosulásnak jó esélye van arra, hogy különböző krízistérségekben megoldást találjanak a konfliktusokra.

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump lerakta az új világrend alapjait, amikor felszólalt Davosban, és felvázolta az Egyesült Államok külpolitikáját.

Európa legatyásodva marad

Ezalatt az Európai Unió háborúpárti vezetése kész végrehajtani az ukránok 800 milliárd dolláros követelését, amelyet 700 milliárdos hadikiadással fejelne meg Brüsszel. Ezt a pénzt csak egyetlen módon lehet előteremteni: a végletekig eladósítja magát az Európai Unió. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig páros lábbal rúgta be az ajtót a magyar választási kampányba, amikor arcátlan kijelentésekkel támadta a magyar kormányt. Ursula von der Leyen és Manfred Weber is többször kijelentette az elmúlt napokban, hogy milyen kormányt akar Magyarország élén látni.

Nógrádi György azt mondta, ezért is van óriási tétje az áprilisi parlamenti választásnak. Ha olyan kormány kerül az ország élére, amely meghajol a globalista érdekek előtt, akkor Magyarországtól is rengeteg pénzt szednek majd be, amit Ukrajnába küldenek majd.

A biztonság és a béke csak akkor maradhat, ha a nemzeti érdekeket szolgáló kormány alakulhat a tavaszi voksolás után.

Az orosz–ukrán háború új fázisba léphet mindeközben, orosz–ukrán–amerikai tanácsadói találkozót tartottak ugyanis Abu-Dzabiban.

