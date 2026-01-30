Orbán Viktor: Brüsszel összejátszik Kijevvel, a Tisza Pártot szeretnék kormányon

Brüsszel összejátszik Kijevvel, mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, ami nem áll ellent – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Orbán Viktor szerint az az értelme ennek az összjátéknak Kijev és Brüsszel között, hogy mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, amely befekszik Kijevnek meg befekszik Brüsszelnek is, ami nem áll ellent

Orbán Viktor közölte: Brüsszelben azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, Ukrajnát segítik. Hangsúlyozta: ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna föl.

Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel

– jegyezte meg. Hozzátette: az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, hogy minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be.

Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Ha bele akar szólni, akkor ezt úgynevezett szankciós rendszerben teheti, de egy szankciós döntéshez egyhangúság kell.

Most Brüsszel azt találta ki, ismét Kijevre hivatkozva, hogy ez a rendelet nem szankció, hanem egy kereskedelempolitikai lépés, amelyhez nem kell egyhangúság, és így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást. De teljesen nyilvánvaló, hogy a tartalma ennek a döntésnek szankciós – rögzítette a kormányfő. Orbán Viktor szerint az az értelme ennek az összjátéknak Kijev és Brüsszel között, hogy mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, amely befekszik Kijevnek meg befekszik Brüsszelnek is, ami nem áll ellent.

Így segítene Brüsszelnek a Tisza Párt

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna követeléséből hazánknak 5652 milliárdot kellene kifizetni, ez azt jelenti, hogy minden magyar háztartásra 1,4 millió forint jutna. A kormányfő tájékoztatott, Brüsszel ezt úgy tudja biztosítani, ha arra kötelez minket, hogy eltöröljük a családtámogatásokat és Brüsszelbe küldjük, vagy eltöröljük a 13. havi nyugdíjat, és Brüsszelbe küldjük.

A Tisza gazdasági programja például ezeket a kívánalmakat elégítené ki, hogy az ukrán háborút tovább fent tudják tartani.

– A másik lehetőség a hitelfelvétel, mondván, hogy majd Kijev visszafizeti, de mindenki tudja, hogy Kijev még több száz évig nem fogja tudni visszafizetni. Ezért nem szálltunk be ebbe a kilencvenmilliárd eurós kölcsönbe sem – mondta.

Arra, hogy a Tisza az állítása szerint nem támogatja az uniós tagságot, azt mondta, itthon volt egy tiszás népszavazás, ahol a támogatóik több mint a fele támogatta Ukrajna felvételét.

– Ha most Ukrajna uniós tag lenne, háború lenne Európában, mert az egy illúzió, hogy egy tagállam egy nagyhatalommal harcol, és a többi tagország nem vonódik ebbe bele. Ezért szerintünk ez az uniós tagság sehogy nem lehetséges – mondta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)