Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Ismét elővették a „cigánykártyát” a budai libsik + videó

Náthásan indult a Pikk , de a tiszta gondolatok záporoztak a friss fejleményekről. Bayer azonnal felvetette, hogy a belbudai libsi értelmiségnek ismét fontos lett a cigányság, holott a Kozma-gyilkosság és Olaszliszka óta nem is hallottunk rólunk. Hiába, kampány van, így előbújtak ők is, pláne azért, mert Lázár János rosszul fogalmazott egy Lázárinfón a cigánysággal kapcsolatban, amiért bocsánatot is kért.

Adásunkban elhangzott, hogy ma a cigányság nem ott tart, mint 2010 előtt, van munkájuk, dolgoznak, taníttatják a gyermekeiket, a róluk kialakult kép is erősen megváltozott, lényegében a cigányság felemelkedett, holott az olaszliszkai történek után kevesen mertek volna arra fogadni, hogy ez sikerülni fog.

Ambrózy részletesen kifejtette, a munkaerőpiacon, akár az újságírók között is magyarországi romákkal hajtunk ugyanazért az álláshelyért. Megosztotta azt is, hogy egyik szélsőjobbos haverjának Forgács István romaügyi szakértőről annyi jutott eszébe, jó srác, csak a Zalaegerszegnek szurkol, ez vele a probléma. Szóval ennyit arról, hogy ki és miként nézi le a romákat, ellenben ha a Tisza Párt kommentelői között megjelenik egy cigány származású ember, aki más véleményen van, mint a tiszás szekta, akkor azt üzenik neki, hogy menjen vissza a putriba. No, ennyit a toleráns ellenzékről, akik, miközben bőszen „lázároznak” és hirtelen ismét fontos lett nekik a cigányság, a zsidóságról, vagyis a holokauszt emléknapjáról meg sem emlékeztek, legalábbis Bayer kolléga sehol nem olvasott erről egy sort sem a baloldali és liberális médiumokban.

Áttértek Magyar Péterre, aki árulóként árulást ordít a világba. Történt ugyanis, hogy korábbi belső emberük, Csercsa Balázs lerántotta a leplet a Tisza Pártról és annak vezéréről. A Tisza-vezér negatív tulajdonságait nem kell ezredszer is elmondanunk, azt mindenki látja, erre egy volt tiszás is ráerősített. Valamint azt is kifejtette az Indexnek adott interjúban, hogy az a bizonyos 600 oldalas kormányprogramot tartalmazó dokumentum valóban létezik, erről sokat beszélt az elnökség a belső körnek, csak éppen konvergenciaprogramnak hívják. – Erről már vannak tapasztalataink – fogalmazott Bayer. Az új igazolások is szóba kerültek, így Kapitány István is, aki Ambrózy szerint úgy néz ki, mint egy autónepper, vigyorog a saját poénjain, jópofa ügynöknek tünteti fel magát, de ez a karakter nem nagyon jön be a magyaroknak. Orbán Anita neve is felcsillant a mondatok között, Bayer róla sokat tudna mesélni, még a férjéről is, de inkább hagyta és legyintett, van baj így is elég.