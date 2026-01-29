magyar péterambrózyBayer Zsoltlázár jános

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Ismét elővették a „cigánykártyát” a budai libsik + videó

Menetrend szerint érkeznek a romákkal kapcsolatos műfelháborodások, most éppen Lázár János rosszul fogalmazott mondatai miatt, miközben a balliberális sajtó egy sort nem írt le a holokauszt áldozatainak emléknapjáról. Árulózik az áruló Magyar Péter, miközben kiderült, hogy a kiszivárgott 600 oldalas programjuk valóban létezik, csak éppen konvergenciaprogramnak hívják titokban. Weber ötletelése, Ukrajna támogatása, Sándor Fegyír menekülése a Pikkben, ahol két megmondóemberünk, Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa most is elmondja a tutit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 19:29
Náthásan indult a Pikk , de a tiszta gondolatok záporoztak a friss fejleményekről. Bayer azonnal felvetette, hogy a belbudai libsi értelmiségnek ismét fontos lett a cigányság, holott a Kozma-gyilkosság és Olaszliszka óta nem is hallottunk rólunk. Hiába, kampány van, így előbújtak ők is, pláne azért, mert Lázár János rosszul fogalmazott egy Lázárinfón a cigánysággal kapcsolatban, amiért bocsánatot is kért.

Adásunkban elhangzott, hogy ma a cigányság nem ott tart, mint 2010 előtt, van munkájuk, dolgoznak, taníttatják a gyermekeiket, a róluk kialakult kép is erősen megváltozott, lényegében a cigányság felemelkedett, holott az olaszliszkai történek után kevesen mertek volna arra fogadni, hogy ez sikerülni fog.

Ambrózy részletesen kifejtette, a munkaerőpiacon, akár az újságírók között is magyarországi romákkal hajtunk ugyanazért az álláshelyért. Megosztotta azt is, hogy egyik szélsőjobbos haverjának Forgács István romaügyi szakértőről annyi jutott eszébe, jó srác, csak a Zalaegerszegnek szurkol, ez vele a probléma. Szóval ennyit arról, hogy ki és miként nézi le a romákat, ellenben ha a Tisza Párt kommentelői között megjelenik egy cigány származású ember, aki más véleményen van, mint a tiszás szekta, akkor azt üzenik neki, hogy menjen vissza a putriba. No, ennyit a toleráns ellenzékről,  akik, miközben bőszen „lázároznak” és hirtelen ismét fontos lett nekik a cigányság, a zsidóságról, vagyis a holokauszt emléknapjáról meg sem emlékeztek, legalábbis Bayer kolléga sehol nem olvasott erről egy sort sem a baloldali és liberális médiumokban.

Áttértek Magyar Péterre, aki árulóként árulást ordít a világba. Történt ugyanis, hogy korábbi belső emberük, Csercsa Balázs lerántotta a leplet a Tisza Pártról és annak vezéréről. A Tisza-vezér negatív tulajdonságait nem kell ezredszer is elmondanunk, azt mindenki látja, erre egy volt tiszás is ráerősített. Valamint azt is kifejtette az Indexnek adott interjúban, hogy az a bizonyos 600 oldalas kormányprogramot tartalmazó dokumentum valóban létezik, erről sokat beszélt az elnökség a belső körnek, csak éppen konvergenciaprogramnak hívják. – Erről már vannak tapasztalataink – fogalmazott Bayer. Az új igazolások is szóba kerültek, így Kapitány István is, aki Ambrózy szerint úgy néz ki, mint egy autónepper, vigyorog a saját poénjain, jópofa ügynöknek tünteti fel magát, de ez a karakter nem nagyon jön be a magyaroknak. Orbán Anita neve is felcsillant a mondatok között, Bayer róla sokat tudna mesélni, még a férjéről is, de inkább hagyta és legyintett, van baj így is elég.

A németek soha nem maradnak ki a Pikkből. Podcastműsorunkban kollégáink szerint Webernek, ahogy a németeknek általában, két terve van, az egyik, hogy legyen világháború, a másik pedig az, hogy kell egy führer. Ki is lenne az? Merz szabadságra ment, és azért beszél olyan dolgokról, amin az EU csodálkozik? Miért menekült az újságírók elől Sándor Fegyír ukrán nagykövet? Minderre megkapják a legjobb okfejtéseket a Pikk című podcastműsorunkban.

Fontos híreink

