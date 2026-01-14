Rónai Egon megszólalt: várja Vidnyánszky Attilát és Nagy Ervint

– Megtisztelő, hogy mindketten engem választanának a vita moderátorának. Megtisztelő, de mégsem ér sokat, ha csak üzengetnek, de nem beszélnek! – reagált a közösségi oldalán Rónai Egon arra, hogy Vidnyánszky Attila és Nagy Ervin is az ő vezetésével szeretne egymással vitázni. Emlékezetes, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje azután szállt bele a Nemzeti Színház igazgatójába, miután Vidnyánszky egy podcastben felvetette, hogy ő szívesen vitázni kulturális kérdésekben a másik oldallal, akár Nagy Ervinnel is.

Vidnyánszky Attila szívesen vitázna, már meg is kereste Rónai Egon stábját. Fotó: Éberling András

Magyar Péter színész-politikus árnyék-kultuszminisztere erre egy személyeskedő Facebook-posztban támadt rá a színházigazgatóra, amiben arról írt, vitázna, de csak miután Magyar Péter vitázott Orbán Viktorral. Vidnyánszky erre viszonválaszában jelezte, hogy Nagy Ervin hazudik személyeskedő posztjában, és úgy értékelte a reakciót, hogy a politikusjelölt megfutamodott a vita elől. A Nemzeti Színház igazgatója egyébként azt is leírta, hogy már megkeresték Rónai Egont is, vezesse a beszélgetést, amennyiben az megvalósul.