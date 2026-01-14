vidnyánszky attilanagy ervinrónai egonnemzeti színház

Rónai Egon megszólalt: várja Vidnyánszky Attilát és Nagy Ervint

Sok esélyt nem lát a vitára ennek ellenére reménykedik benne az ATV műsorvezetője. Rónai Egon is megszólalt Nagy Ervin és Vidnyánszky Attila üzengetése kapcsán.

2026. 01. 14. 14:15
Fotó: Flajsz Péter Forrás: MW
– Megtisztelő, hogy mindketten engem választanának a vita moderátorának. Megtisztelő, de mégsem ér sokat, ha csak üzengetnek, de nem beszélnek! – reagált a közösségi oldalán Rónai Egon arra, hogy Vidnyánszky Attila és Nagy Ervin is az ő vezetésével szeretne egymással vitázni. Emlékezetes, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje azután szállt bele a Nemzeti Színház igazgatójába, miután Vidnyánszky egy podcastben felvetette, hogy ő szívesen vitázni kulturális kérdésekben a másik oldallal, akár Nagy Ervinnel is.  

Vidnyánszky Attila szívesen vitázna, már meg is kereste Rónai Egon stábját.
Vidnyánszky Attila szívesen vitázna, már meg is kereste Rónai Egon stábját. Fotó: Éberling András

Magyar Péter színész-politikus árnyék-kultuszminisztere erre egy személyeskedő Facebook-posztban támadt rá a színházigazgatóra, amiben arról írt, vitázna, de csak miután Magyar Péter vitázott Orbán Viktorral. Vidnyánszky erre viszonválaszában jelezte, hogy Nagy Ervin hazudik személyeskedő posztjában, és úgy értékelte a reakciót, hogy a politikusjelölt megfutamodott a vita elől. A Nemzeti Színház igazgatója egyébként azt is leírta, hogy már megkeresték Rónai Egont is, vezesse a beszélgetést, amennyiben az megvalósul. 

„Valóban kaptam megkeresést Vidnyánszky Attilától egy vitára, és beszéltünk Nagy Ervinnel is erről – egy lehetséges márciusi időpontról volt szó. Ez most talán távolabb került a kölcsönös üzengetés által, de mégis arra buzdítom mindkét felet, próbáljuk meg!” – írta most friss posztjában Rónai Egon. 

Rónai Egon már vezetett vitát tiszás és fideszes politikus között

Emlékezetes egyébként, hogy amikor utoljára tiszás politikus leült egy fideszessel vitázni, akkor is Rónai Egon volt a vitavezető. Kulja András EP-képviselő akkor úgy leégett Takács Péter egészségügyi államtitkárral szemben, hogy a hírek szerint Magyar Péter azóta letiltotta a vitatkozásról a saját politikusait. 

Borítókép: Rónai Egon az MCC Fesztiválon (Fotó: Flajsz Péter)

 

