Sára Botond: Az Alkotmánybíróság másodszor is kimondta, nem jogszabályellenes a szolidaritási hozzájárulás

Az Alkotmánybíróság másodszor is kimondta, hogy nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás. Ami viszont jogszabályellenes, az a fiktív számokon alapuló fővárosi költségvetés – közölte Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője a közösségi oldalán közzétett videóban.

Sára Botond emlékeztetett: az Alkotmánybíróság ismételten megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek. Hozzátette:

ebből következik, hogy a tavalyi évben, így az idei évben is a fővárosi költségvetés az, ami jogszabályellenes.

Azt mondta, a fővárosi költségvetés azért jogszabályellenes, mert tartalmaz mintegy százmilliárd forint olyan bevételt – ez nagyjából a teljes költségvetés egynegyede –, amit Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza Párt onnan remél, hogy majd bíróságok megítélik a szolidaritási hozzájárulás visszafizetését.

De az alkotmánybírósági döntésből is az következik, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. Magyarul, van egy nagy hiány a fővárosi költségvetésben, és ez így jogszabályellenes

– foglalta össze a főispán. Sára Botond hozzátette: Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza Párt tovább hergeli a budapestieket, ami a törvénytelen állapot mellett kiszámíthatatlanságot, bizonytalanságot, csődközeli helyzetet és működésképtelen várost eredményez. „Mi pedig abban vagyunk konzekvensek, és azért küzdünk, hogy helyreállítsuk a törvényes működését a városnak, hogy ezt biztosítsuk, mert ez a budapestiek érdeke, és ez jelent kiszámíthatóságot” – emelte ki Sára Botond.