alkotmánybíróságszolidaritási hozzájáruláskarácsony gergelyköltségvetéssára botond

Sára Botond: Az Alkotmánybíróság másodszor is kimondta, nem jogszabályellenes a szolidaritási hozzájárulás

A fiktív számokon alapuló fővárosi költségvetés viszont az a főispán szerint.

2026. 01. 21. 19:57
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alkotmánybíróság másodszor is kimondta, hogy nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás. Ami viszont jogszabályellenes, az a fiktív számokon alapuló fővárosi költségvetés – közölte Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője a közösségi oldalán közzétett videóban.

Sára Botond emlékeztetett: az Alkotmánybíróság ismételten megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek. Hozzátette:

ebből következik, hogy a tavalyi évben, így az idei évben is a fővárosi költségvetés az, ami jogszabályellenes.

Azt mondta, a fővárosi költségvetés azért jogszabályellenes, mert tartalmaz mintegy százmilliárd forint olyan bevételt – ez nagyjából a teljes költségvetés egynegyede –, amit Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza Párt onnan remél, hogy majd bíróságok megítélik a szolidaritási hozzájárulás visszafizetését.

De az alkotmánybírósági döntésből is az következik, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. Magyarul, van egy nagy hiány a fővárosi költségvetésben, és ez így jogszabályellenes

– foglalta össze a főispán. Sára Botond hozzátette: Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza Párt tovább hergeli a budapestieket, ami a törvénytelen állapot mellett kiszámíthatatlanságot, bizonytalanságot, csődközeli helyzetet és működésképtelen várost eredményez. „Mi pedig abban vagyunk konzekvensek, és azért küzdünk, hogy helyreállítsuk a törvényes működését a városnak, hogy ezt biztosítsuk, mert ez a budapestiek érdeke, és ez jelent kiszámíthatóságot” – emelte ki Sára Botond.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu