Tagadja a vagyonszerzési indítékot a kegyetlen apagyilkos

Tagadja a nyerseségvágyból elkövetett emberölést S. Előd. A férfi édesanyja halála után megölte édesapját, a rendőrség szerint az örökség miatt. A férfi ugyan beismerte brutális tettét, de azt állítja, hogy az ominózus vagyontárgyak már korábban a tulajdonába kerültek.

2026. 01. 14. 11:04
A Blikk megtudta, hogy mivel védekezik az apját meggyilkoló és feldaraboló, a maradványokat pedig eltüntető S. Előd, aki a 2021-ben betegségben elhunyt újságírónő Scherer Zsuzsa fia. Az ügyészség előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolja, mondván, Scherer Károlyt az örökség, a vagyon, valamint egy titkos széf megszerzésének érdekében gyilkolta meg.

A mai napig eltűntként tartják nyilván, de valójában már biztosan nincs az élők sorában Scherer Károly, akit az örökség megszerzése miatt öltek meg. A brutális gyilkosságot a fia, Előd hajtotta végre, majd a holttestet egy elektromos szablyafűrésszel darabolta fel. 

Döbbenetes, de a maradványok egy részét lehúzta a vécén, ami a csatornahálózatban dugulást okozott – írja a Blikk.

A keddi előkészítő ülésen beismerés esetén a férfi 19 év fegyháznál nem kaphatott volna többet, de ezt ő nem fogadta el. Ugyan vallomást majd csak a következő, áprilisi tárgyaláson tesz, az ügyvédje újabb részleteket árult el lapnak.

Az előkészítő tárgyaláson a férfi nem fogadta el az ügyészség ajánlatát arról, hogy beismerés esetén ne kaphasson 19 év fegyháznál többet. Matlák Gábor, a vádlott ügyvédje elmondta: 

Előd elismeri, hogy az apját egy elfajult családi konfliktus során megütötte többször, amitől az apja elesett és meghalt, de előre megfontoltságról és nyereségvágyról nincsen szó. Hogy valaki néha rosszabb anyagi körülmények között él, aki egyébként 17 éves kora óta folyamatosan dolgozott, és emiatt a szülei segítik, még nem alapozza meg, hogy meg akarta ölni az apját azért, hogy kirabolja.

Az ügyészség viszont egyértelműen fogalmaz: a házaspár azonnal beköltözött az ingatlanba, majd értékesíteni kezdték a vagyontárgyakat, S. Előd pedig mindent megtett, még a födémet is megbontotta annak érdekében, hogy megtalálja a rejtélyes széfet.

Ám az ügyvéd teljesen mást állít: a vagyontárgyak korábban a vádlott tulajdonában voltak, illetve azt is, hogy az ingatlanba korábban költöztek be, miután megállapodtak erről az apával. Szerinte az csak a rendőrség fantazmagóriája, hogy keresni kezdték a széfet. Ezt a nyomozók arra alapozták, hogy a szomszédok kopácsolást hallottak. Arról is szólt, hogy Előd sem tagadja, hogy az ingatlan felújítását megkezdte. Elismeri a darabolást, aminek az volt az oka, hogy sokkos állapotba került, megijedt, és úgy próbálta a bűncselekményt megúszni, hogy azt állította, az apja elutazott, eltűnt, de ez még önmagában nem bizonyítja, hogy előre eltervezte a megölését.

