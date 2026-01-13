Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A polgári kormány tizenhat éve azt teszi, amit vállalt

„Nálunk az adott szó kötelez. A polgári kormány 16 éve azt teszi, amit vállalt az emberek felé” – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A honvédelmi miniszter kifejtette, a baloldali kormányok idején kialakult pénzügyi válság után a kormány stabilitást teremtett, és egymillió új munkahelyet hozott létre. A migrációs válság idején megvédte a határokat és az ország biztonságát, ennek eredményeképpen pedig Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa.

Most pedig nemet mondunk a háborúra, és nem engedjük, hogy a brüsszeli elhibázott háborúpárti politikának a magyar családok lássák a kárát! A vállalásainkat ezután is teljesíteni fogjuk. Magyarország marad a béke útján!

– zárta posztját a miniszter.