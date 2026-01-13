Fojtogatóvá vált Magyar Péter ölelése

Egyre súlyosabb belső feszültségek érezhetők a Tisza Pártban – értesült a Magyar Nemzet. Lapunk információi szerint Magyar Péter pártelnök gyakorlatilag elszívja a levegőt saját jelöltjei elől: sem érdemi kampánytámogatást, sem valódi megszólalási lehetőséget nem kapnak azok, akik a párt színeiben próbálnak áprilisban mandátumot szerezni.

Fotó: Polyák Attila / MW

Központosított elven a Tisza Párt

A párt pénzügyi és kommunikációs erőforrásait a Tisza Párt elnöksége szinte teljes egészében a pártközpontból kezeli, a jelöltek többsége csak a mostanra megfogyatkozott számú és létszámú Tisza-szigetekben bízhat, illetve abban, hogy valamennyi költőpénzt kap az elnökségtől. A párt ugyanis még a helyi célra felhasználandó szóróanyagok tervezését, írását és kinyomtatását is központosította.

Nyilvános rendezvényeket Magyar Péter nélkül tartani tilos. Vitázni tilos. Sajtónak nyilatkozni tilos. Gyakorlatilag csak a Tisza-szigetek tagjaival lehet »bandázni«, illetve a központból küldött feladatokat végrehajtását kell felügyelni

– fogalmazott egyik informátorunk. A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó személy szerint komoly feszültséget okoz a mesterégesen keltett pénzhiány, a lehetőségek beszűkítése és a nyilatkozatok tiltása.