Fojtogatóvá vált Magyar Péter ölelése

Lapunk értesülései szerint a Tisza Párt vezetése tudatosan tovább központosítja a választási kampányra rendelkezésre álló erőforrásokat, miközben az egyéni jelöltek saját pénzügyi keret és segítség nélkül háttérbe szorulnak. Az sem segít, hogy a Tisza elnökségének lassan több ideje megy el a jelöltek és az aktivisták fegyelmezésével, a konfliktusok csitításával, mint a kampányolással.

Munkatársunktól
2026. 01. 13. 4:52
Egyre súlyosabb belső feszültségek érezhetők a Tisza Pártban – értesült a Magyar Nemzet. Lapunk információi szerint Magyar Péter pártelnök gyakorlatilag elszívja a levegőt saját jelöltjei elől: sem érdemi kampánytámogatást, sem valódi megszólalási lehetőséget nem kapnak azok, akik a párt színeiben próbálnak áprilisban mandátumot szerezni.

Központosított elven a Tisza Párt

A párt pénzügyi és kommunikációs erőforrásait a Tisza Párt elnöksége szinte teljes egészében a pártközpontból kezeli, a jelöltek többsége csak a mostanra megfogyatkozott számú és létszámú Tisza-szigetekben bízhat, illetve abban, hogy valamennyi költőpénzt kap az elnökségtől. A párt ugyanis még a helyi célra felhasználandó szóróanyagok tervezését, írását és kinyomtatását is központosította. 

Nyilvános rendezvényeket Magyar Péter nélkül tartani tilos. Vitázni tilos. Sajtónak nyilatkozni tilos. Gyakorlatilag csak a Tisza-szigetek tagjaival lehet »bandázni«, illetve a központból küldött feladatokat végrehajtását kell felügyelni

 – fogalmazott egyik informátorunk. A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó személy szerint komoly feszültséget okoz a mesterégesen keltett pénzhiány, a lehetőségek beszűkítése és a nyilatkozatok tiltása. 

Az sem segít, hogy a Tisza elnökségének lassan több ideje megy el a jelöltek és az aktivisták fegyelmezésével, a konfliktusok csitításával, mint a kampányolással. A párt vezetése kifejezetten megtiltotta, hogy az egyéni jelöltek önállóan nyilatkozzanak országos vagy helyi ügyekben. 

A hivatalos kommunikációban egy-két kivételtől eltekintve kizárólag Magyar Péter jelenhet meg, a többiek legfeljebb statisztaként szerepelhetnek, vagy pedig előre felvett és jóváhagyott videókban, Facebook-posztokban kommunikálhatnak

 – tette hozzá az informátor. Elmondta, a problémák nem új keletűek: már a jelöltállítás időszakában is többeket figyelmeztettek arra, hogy ne számítsanak sem anyagi, sem kommunikációs támogatásra a központ részéről. Többen ennek ellenére vállalták az indulást, bízva abban, hogy a kampány során változik a hozzáállás. Ez azonban informátoraink szerint nem történt meg, sőt a központosítás azóta még erőteljesebbé vált.

Magyar Péter szájkosarat tett a jelöltekre

A párthoz közel álló forrásunk úgy fogalmazott: Magyar Péter környezetében attól tartanak, hogy az önállóan megszólaló jelöltek hibáznak, vagy eltérnek az előre megírt üzenetektől, ezért inkább teljes kontroll alatt tartják a nyilvánosságot. Ez a módszer azonban – mint mondta – nemcsak a jelöltek önállóságát öli meg, hanem hosszabb távon a párt mozgósító erejét is alááshatja.

Jelenleg olyan kampányt akar csinálni az elnökség, amilyet még senki. Nem lesznek óriásplakátok, viták, a jelölteknek sem lesz helyi programjuk, terveik, amiket bemutathatnak, kizárólag a központi üzeneteket hangsúlyozhatják majd

 – tette hozzá az informátor. Elmondta, a Tisza Párt napokban indított pénzgyűjtő akciója, amelyen keresztül közvetlenül a jelöltek kampányára lehetett pénzt adományozni, valójában a Tisza Párt egészét gyarapítja. 

 Hiába az egyes jelöltek nevével gyűjtötték a pénzt, a befolyt összegek eleve a Tisza Párt kasszájába kerülnek, innen osztják vissza a támogatások egy részét az indulóknak. A befolyt összegek felhasználásáról a jelöltek semmilyen érdemi tájékoztatást nem kapnak. Egyelőre azt lehet tudni, hogy a Tisza elnökségének ellenjegyzését követően a párt néhány konkrét, előre jóváhagyott projektet kifizet majd a jelöltek helyett

 – jelentette ki a forrásunk.

