Magyar Péter segédcsapata forradalmat akart kirobbantani Magyarországon

Kiderült, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem véletlenül beszél mostanában puccsról és forradalomról, amennyiben nem sikerül megnyernie a választást. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Momentum és a balos elit – amely most Magyar Péter szekerét tolja – Brüsszelben azzal házalt korábban, hogy miképpen lehet forradalomközeli állapotban tartani Magyarországot – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A javaslat szerzője Benedek Márton, aki a dokumentum keletkezése idején uniós intézményi hátterű szereplő volt, ma pedig brüsszeli bürokrataként az Európai Unió (EU) külső kapcsolatrendszerében dolgozik. Nyilvánosan elérhető szakmai adatai szerint korábban az Európai Bizottság migrációs és belügyi főigazgatóságán koordinátori feladatokat látott el, jelenleg pedig az EU líbiai delegációjának egyik vezetője, exmomentumos.

Fellépés az Orbán-kormány ellen

A most nyilvánosságra került dokumentum címe önmagáért beszél: Developing a Permanent CoordinationForum to organise resistance against the Orbán régime – Project proposal, ami magyarul azt jelenti, hogy állandó koordinációs fórum kialakítása az Orbán-rezsim elleni ellenállás megszervezésére – projektjavaslat. A szöveg azzal indít, hogy a 2018. december 12-én elfogadott túlóratörvény, a baloldali kommunikációban „rabszolgatörvény” példátlan kormányellenes tüntetéshullámot indított el Magyarországon és a külföldön élő magyarok körében.

Benedek Márton ezt a helyzetet nem társadalmi feszültségként, hanem lehetőségként értelmezi.

A dokumentum szerint a felháborodás „kikényszerítette” mintegy harminc politikai, szakszervezeti és civil szereplő együttműködését, akik közös célokat, finanszírozási elveket rögzítettek, és létrehoztak egy ideiglenes koordinációs fórumot, emeli ki a Tűzfalcsoport.

A momentumos brüsszeli politikus szerint ez az ad hoc fórum idővel „kezdeti politikai koordináló testületté” válhat, amely „hiteles kihívója lehet” az Orbán-kormánynak. A momentumos politikus így fogalmaz: „ez a projektjavaslat arra törekszik, hogy néhány elképzelést dolgozzon ki arra vonatkozóan,

miként lehet ezt a fórumot olyan ütőképes szervezetté alakítani, amely képes kollektív akciók megtervezésére és végrehajtására a 2019-es európai parlamenti és önkormányzati választások, valamint a 2022-es országgyűlési választások előtt.”

A dokumentum részletesen bemutatja, milyen politikai pártok, szakszervezetek és civil szervezetek vettek részt a tiltakozások koordinálásában.

A felsorolásból világosan kirajzolódik egy teljes ellenzéki spektrum.

Külön figyelemre méltó, hogy Benedek Márton a dokumentumban saját szerepét is megemlíti. Leírja, hogy

ő maga hozott létre egy online közösséget Hazajöttünk túlórázni néven, amely több ezer külföldön élő magyart fogott össze, és világszerte több tucat városban szervezett Orbán-ellenes demonstrációkat.

Brüsszel a Tisza Pártot küldi a kormány ellen

A projektjavaslat egyik legérzékenyebb része a finanszírozás és a szervezeti struktúra leírása. Benedek konkrét összegekről beszél: ő egy nagyobb budapesti tüntetés költségét körülbelül 11 ezer dollárra teszi. Leírja, hogy

a korábbi akciókat közösségi finanszírozásból fedezték, miközben a politikai pártok hallgatólagos pénzügyi garanciát nyújtottak az esetleges hiányok pótlására.

Ezután azonban továbblép: javaslata szerint a koordinációt egy Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezet és egy Ausztriában regisztrált pénzügyi „háttér-NGO”, stabilizálná. A cél egy olyan állandó szervezet létrehozása, amely fizetett stábbal, projektmenedzsmenttel, adománygyűjtéssel, kommunikációval és képzésekkel működik.