Magyar Péter segédcsapata forradalmat akart kirobbantani Magyarországon

Magyar Péter és a Tisza Párt gyors felemelkedése nem pusztán politikai véletlen, hanem beleilleszkedik abba a mintázatba, amelyet egy régebbi brüsszeli akcióterv is körvonalazott – írta a Tűzfalcsoport. A tényfeltárók leleplezték: Benedek Miklós exmomentumos politikus kollektív akciók megtervezését és végrehajtását tervezte a 2019-es és a 2022-es választások előtt. Brüsszeli körök évekkel ezelőtt megfogalmazták azt a célt, miszerint szervezett ellenállást kell kiépíteni az Orbán-kormány ellen.

Munkatársunktól
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 01. 12. 19:25
Kiderült, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem véletlenül beszél mostanában puccsról és forradalomról, amennyiben nem sikerül megnyernie a választást. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Momentum és a balos elit – amely most Magyar Péter szekerét tolja – Brüsszelben azzal házalt korábban, hogy miképpen lehet forradalomközeli állapotban tartani Magyarországot – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A javaslat szerzője Benedek Márton, aki a dokumentum keletkezése idején uniós intézményi hátterű szereplő volt, ma pedig brüsszeli bürokrataként az Európai Unió (EU) külső kapcsolatrendszerében dolgozik. Nyilvánosan elérhető szakmai adatai szerint korábban az Európai Bizottság migrációs és belügyi főigazgatóságán koordinátori feladatokat látott el, jelenleg pedig az EU líbiai delegációjának egyik vezetője, exmomentumos.

Benedek Márton (Forrás: YouTube-képernyőmentés)

Fellépés az Orbán-kormány ellen 

A most nyilvánosságra került dokumentum címe önmagáért beszél: Developing a Permanent CoordinationForum to organise resistance against the Orbán régime – Project proposal, ami magyarul azt jelenti, hogy állandó koordinációs fórum kialakítása az Orbán-rezsim elleni ellenállás megszervezésére – projektjavaslat. A szöveg azzal indít, hogy a 2018. december 12-én elfogadott túlóratörvény, a baloldali kommunikációban „rabszolgatörvény” példátlan kormányellenes tüntetéshullámot indított el Magyarországon és a külföldön élő magyarok körében. 

Benedek Márton ezt a helyzetet nem társadalmi feszültségként, hanem lehetőségként értelmezi. 

A dokumentum szerint a felháborodás „kikényszerítette” mintegy harminc politikai, szakszervezeti és civil szereplő együttműködését, akik közös célokat, finanszírozási elveket rögzítettek, és létrehoztak egy ideiglenes koordinációs fórumot, emeli ki a Tűzfalcsoport.

A momentumos brüsszeli politikus szerint ez az ad hoc fórum idővel „kezdeti politikai koordináló testületté” válhat, amely „hiteles kihívója lehet” az Orbán-kormánynak. A momentumos politikus így fogalmaz: „ez a projektjavaslat arra törekszik, hogy néhány elképzelést dolgozzon ki arra vonatkozóan, 

miként lehet ezt a fórumot olyan ütőképes szervezetté alakítani, amely képes kollektív akciók megtervezésére és végrehajtására a 2019-es európai parlamenti és önkormányzati választások, valamint a 2022-es országgyűlési választások előtt.”  

A dokumentum részletesen bemutatja, milyen politikai pártok, szakszervezetek és civil szervezetek vettek részt a tiltakozások koordinálásában. 

A felsorolásból világosan kirajzolódik egy teljes ellenzéki spektrum. 

Külön figyelemre méltó, hogy Benedek Márton a dokumentumban saját szerepét is megemlíti. Leírja, hogy 

ő maga hozott létre egy online közösséget Hazajöttünk túlórázni néven, amely több ezer külföldön élő magyart fogott össze, és világszerte több tucat városban szervezett Orbán-ellenes demonstrációkat.

 

Brüsszel a Tisza Pártot küldi a kormány ellen

A projektjavaslat egyik legérzékenyebb része a finanszírozás és a szervezeti struktúra leírása. Benedek konkrét összegekről beszél: ő egy nagyobb budapesti tüntetés költségét körülbelül 11 ezer dollárra teszi. Leírja, hogy 

a korábbi akciókat közösségi finanszírozásból fedezték, miközben a politikai pártok hallgatólagos pénzügyi garanciát nyújtottak az esetleges hiányok pótlására.

Ezután azonban továbblép: javaslata szerint a koordinációt egy Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezet és egy Ausztriában regisztrált pénzügyi „háttér-NGO”, stabilizálná. A cél egy olyan állandó szervezet létrehozása, amely fizetett stábbal, projektmenedzsmenttel, adománygyűjtéssel, kommunikációval és képzésekkel működik.

A dokumentumot nyilvánosságra hozó nemzetközi oldal, a Tha GreyZone azt írja, hogy 

a brüsszeli körökben évekkel ezelőtt megfogalmazott cél, amely az Orbán-kormánnyal szembeni szervezett ellenállás kiépítéséről szólt, mára a Tisza Párton és Magyar Péteren keresztül ölthet testet. 

A The Grayzone értelmezése szerint az azóta eltelt időben a magyar ellenzéki térben olyan politikai szereplők és mozgalmak jelentek meg, amelyek ugyanarra a logikára építenek, mint a Benedek Márton által felvázolt projekt: folyamatos nyomásgyakorlásra, szervezett politikai koordinációra és tartós mobilizációra.

Nem véletlen a Tisza Párt felemelkedése

A cikk külön hangsúlyozza, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt rendkívül rövid idő alatt emelkedett fel a magyar politikai színtéren. Egy olyan pártról van szó, amely korábban nem vett részt választásokon, mégis jelentős támogatottságot ért el. A Grayzone szerint 

ez a gyors felemelkedés nem pusztán politikai véletlen, hanem beleilleszkedik abba a mintázatba, amelyet a korábbi brüsszeli akcióterv is körvonalazott.

Ebben az összefüggésben már érthető, hogy miért beszél Magyar Péter az elmúlt időszakban egyre gyakrabban „puccsról”, „forradalomról”, és arról, mi történik akkor, ha nem sikerül a választáson győznie.

A kiszivárgott projektjavaslat ugyanis világossá teszi: létezett és létezik egy olyan brüsszeli közeg, amely a magyar belpolitikai konfliktusokat nem problémának, hanem eszköznek tekinti. Olyan eszköznek, amelyet megfelelő szervezéssel, finanszírozással és kommunikációval „kollektív akcióvá”, majd politikai hatalommá lehet alakítani. Ebben a logikában Magyar Péter nem kivétel, hanem tökéletes illeszkedés. Mögötte ma pontosan azok a politikai és szellemi körök sorakoznak fel, amelyek már 2018–2019-ben is azon dolgoztak, miként lehet Magyarországot tartósan „forradalmi hőfokon” tartani – írta a tényfeltáró blog.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

